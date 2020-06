AS brengt naam van toptalent Takefusa Kubo in verband met Ajax

De naam van Takefusa Kubo wordt woensdag door AS in verband gebracht met Ajax. De Spaanse sportkrant pakt uit met de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain voor de negentienjarige middenvelder van Real Madrid en benadrukt dat er een waslijst van clubs interesse hebben, waaronder de Amsterdammers. De Koninklijke zou echter geenszins van plan zijn om de zevenvoudig Japans international van de hand te doen, maar wil hem volgend seizoen wel weer verhuren.

Real Madrid nam Kubo vorige zomer over van FC Tokyo en stalt hem dit seizoen bij RCD Mallorca, waar hij voorlopig tot 3 doelpunten en 3 assists in 28 officiële wedstrijden kwam. Daarmee heeft de Japanse middenvelder zich in de kijker gespeeld en met name PSG zou uitermate gecharmeerd zijn. Technisch directeur Leonardo zou zich deze maand ‘gefocust’ hebben op het binnenhalen van Kubo, maar loopt volgens AS tegen ‘twee muren’ aan.

Niet alleen ziet Kubo niks in een contractaanbieding waarmee hij netto vier miljoen euro kan opstrijken in Parijs, maar ook Real Madrid heeft duidelijk gemaakt dat men geenszins van plan is om het toptalent van de hand te doen. Zijn tot 2024 lopende contract in de Spaanse hoofdstad bevat weliswaar een afkoopclausule, maar dan zal PSG op de proppen moeten komen met een bedrag van 250 miljoen euro. Er wordt gesteld dat PSG niet de enige gegadigde is voor Kubo, want er zouden nog 29 clubs belangstelling hebben.

AS noemt de namen van Ajax, Celtic, Lazio, AC Milan, Real Sociedad en Real Betis, terwijl er wordt benadrukt dat er nog acht andere Spaanse clubs interesse hebben. Vermoedelijk gaat het hier om clubs die de middenvelder willen huren en Real Madrid gaat op korte termijn kijken waar Kubo volgend seizoen gestald moet worden. Kubo, die in het verleden uitkwam voor Kawasaki Frontale, Barcelona, Yokohama F Marinos en Tokyo FC, zou zelf na de zomer hopen op een kans bij de hoofdmacht van Real Madrid.