Van der Gijp, Derksen en Genee vanavond alweer samen aan tafel

Er zijn de afgelopen dagen veel vraagtekens rond het voortbestaan van Veronica Inside. Johan Derksen en René van der Gijp haalden flink uit naar Wilfred Genee, omdat ze zich tijdens de uitzending van afgelopen maandag in de steek gelaten voelden. Het Algemeen Dagblad meldt dat Derksen, Van der Gijp en Genee woensdagavond alweer met elkaar aan tafel zullen zitten, om een uitzending te maken voor de businessclub van FC Twente.

Veronica Inside kwam hevig onder vuur te liggen, nadat Derksen in het programma rapper Akwasi bij wijze van een grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals besloten het programma te boycotten, waarna de uitzending van afgelopen maandag in het teken stond van racisme. Naast Derksen, Van der Gijp, Genee en Wim Kieft waren hierbij Dries Boussatta en Natacha Harlequin aanwezig. Vooral de houding van de presentator schoot bij Derksen en Van der Gijp behoorlijk in het verkeerde keelgat.

“Johan wist niet wie bij ons aan tafel zou gaan zitten en hij wist ook niet, en dat wisten we allebei niet, dat hij ons voor het Joegoslaviëtribunaal zou zetten. Ik heb nu niet zo’n zin om hem aan het lijntje te krijgen. Wat moet je ermee? Je bent twaalf jaar… G***domme…je bent een team, man. We hebben alles met dat programmaatje gewonnen wat er te winnen viel en dan ga jij in een uitzending, die in dit geval cruciaal is voor Johan, hem openlijk afvallen? Hoe slecht kan je zijn?”, sprak Van der Gijp bij RTL Boulevard. Hij voegde eraan toe dat het wat hem betreft de ‘laatste uitzending’ was geweest.

Derksen liet zich eerder op de dinsdag al in vergelijkbare bewoordingen uit, toen hij in gesprek met De Telegraaf zei dat hij nog nooit ‘zo’n k*tshow had gemaakt’ en openlijk twijfelde of hij na de zomer nog wel moest doorgaan. Productiemaatschappij Talpa kwam daarna met het bericht dat Derksen ‘gewoon’ zou doorgaan, maar dat bericht kwam nog voor de heftige uitspraken van Van der Gijp. Het trio is echter genoodzaakt om woensdagavond weer met elkaar plaats te nemen aan tafel, omdat er een praatshow voor de businessclub van FC Twente op het programma staat.

De businessclubleden boekten maanden geleden al een uur durende praatshow met Van der Gijp, Derksen en Genee, die per livestream bij hen gebracht wordt. Volgens het Algemeen Dagblad hebben de businessclubleden al een fles wijn ontvangen om tijdens de uitzending op te drinken. Van der Gijp en Derksen zagen de klus aanvankelijk niet zitten na de gebeurtenissen van afgelopen dagen, maar zij wilden het evenementenbureau dat de boeking geregeld heet niet laten zitten en zijn voornemens acte de présence te geven. De praatshow moet niet in Hilversum, maar in een ruimte in Dordrecht worden opgenomen.