‘Ik zag meteen: 3 miljoen netto per seizoen, bij Ajax kreeg ik 1 miljoen bruto’

Wesley Sneijder brengt vrijdag samen met Kees Jansma Sneijder uit, een boek over het levensverhaal van de recordinternational van Oranje. In een voorpublicatie bij Voetbal International gaat de oud-middenvelder dieper in op zijn periode bij Real Madrid, een tijd die ook werd gekenmerkt door drankgebruik. Sneijder verkaste medio 2007 naar de Koninklijke, maar hij weet nog goed dat Ajax het lange tijd oneens was met de Spanjaarden wat betreft de transfersom.

Valencia had zich in 2007 al in een vroeg stadium gemeld bij Ajax, maar Sneijder verlangde een transfer naar de echte top en weigerde los Che. Ajax en Sneijder gaven een persconferentie om te melden dat hij ook het volgende jaar in Amsterdam zou spelen. Toen meldde Real zich echter. De Spaanse topclub wilde 24 miljoen euro betalen, maar Ajax eiste 30 miljoen.

Beide clubs hielden de poot stijf, waardoor Sneijder ontgoocheld achterbleef. Hij had er 'zwaar de kolere' in en besloot de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV niet te spelen. "Ik moest dat gedoe tussen Ajax en Real Madrid een zetje geven. Ik was 23 jaar en hier lag een enorme kans", aldus Sneijder, die aangeeft dat Real-directeur Predrag Mijatovic bij zijn bezoek aan Schiphol meteen ter zake kwam.

"Uit zijn binnenzak haalde hij een velletje tevoorschijn. Ik zie hem nog dat gebaar maken. Hij vouwde het open en ik zag het meteen: drie miljoen netto per seizoen. Contract voor vijf seizoenen. Bij Ajax kreeg ik één miljoen. Bruto." Sneijder ging akkoord en uiteindelijk kwamen de clubs tot een transferbedrag van 27 miljoen. Het afscheid van Ajax en Nederland was volgens de oud-international niet makkelijk.

"Ajax was toch mijn cluppie, Utrecht mijn stad. Dat was mijn leven, mijn alles, tot die tijd. Ik wilde avontuur, maar ondanks die hele grote bek van mij was ik toch nerveus. Angstig. Je kunt vanuit Madrid niet zomaar dagelijks naar Amsterdam vliegen, effe op en neer. (...) Er was geen weg meer terug en ik scheet bagger. Ik zag ook op tegen de taal en de cultuurverschillen. Maar Real deed alles voor me."