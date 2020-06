‘Overmars zet woorden kracht bij met vraagprijs van 30 tot 40 miljoen euro’

De vertrekwens van André Onana is nog altijd onverminderd groot, zo weet Voetbal International woensdagmiddag te melden. Het weekblad schrijft op basis van navraag bij zaakwaarnemer Albert Botines dat het momenteel rustig is op de markt. Onana hoopt dat dit ‘stilte voor de storm’ is, maar er wordt benadrukt dat Ajax voorlopig vasthoudt aan de vraagprijs van dertig tot veertig miljoen euro.

Er wordt daarom gesteld dat het nog niet zeker is dat Onana Ajax komende zomer verlaat. De 24-jarige sluitpost wil ‘zelf niets liever dan een droomtransfer maken’ en er bestaat een afspraak met Ajax, dat zich soepel zal opstellen indien clubs zich voor hem melden. Eigenlijk wilde Onana vorige zomer al vertrekken bij Ajax, maar een gesprek met algemeen directeur Edwin van der Sar overtuigde hem om nog een jaar te blijven. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft nu laten weten dat Ajax ondanks de coronacrisis niet van plan is om de vraagprijs te laten zakken.

Ajax fans pleading for ???? André Onana to stay one more year! pic.twitter.com/FnebhJAeeP — African Football HQ (@AfricanFtblHQ) June 23, 2020

Het betekent dat geïnteresseerde clubs met een bedrag tussen de dertig en veertig miljoen euro op de proppen moeten komen. Barcelona zou zich eerder bij zaakwaarnemer Botines hebben gemeld, terwijl ook Chelsea, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur belangstelling hebben getoond. Het contract van Onana bij Ajax loopt nog tot medio 2022 en voorlopig zijn er nog geen concrete aanbiedingen voor hem uitgebracht.

“Hij voldoet aan onze normen: hij heeft prijzen gewonnen, is beter geworden en hij is klaar voor de volgende stap. Maar ik sluit echt niet uit dat hij nog een jaartje blijft”, sprak Overmars eerder deze week in een interview met Ajax TV. “Dat gaat allemaal in overleg met de speler, de meesten begrijpen ook wel dat we ze niet voor een appel en een ei kunnen laten gaan. We weten dat clubs in de wachtsituatie zitten, wij kunnen niet wachten tot pak hem beet 30 augustus. Er komt een keer een limiet dat we zeggen: nu kunnen we je niet meer laten gaan.”

Supporters van Ajax probeerden deze week Onana over te halen om er nog een seizoen aan vast te plakken in Amsterdam. Op De Toekomst werd een spandoek opgehangen met de tekst André, please one more year. Onana poseerde weliswaar met het eerbetoon van de supporters, maar hoopt desondanks nog altijd op een transfer. Met het binnenhalen van Maarten Stekelenburg, die transfervrij overkomt van Everton, heeft Ajax overigens al gedeeltelijk ingespeeld op het eventuele vertrek van de huidige eerste doelman.