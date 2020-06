Woensdag, 24 Juni 2020

Man City ziet Liverpool afhaken in transferstrijd

Shkodran Mustafi is naar alle waarschijnlijkheid op weg naar de uitgang bij Arsenal. De verdediger werd eerder nog genoemd bij Internazionale en AS Roma, al is het nog niet duidelijk of zij nog altijd interesse hebben. (Diverse Engelse media)

Mikel Arteta staat open voor een vertrek van Mattéo Guendouzi. Er heersen bij Arsenal twijfels over de instelling van de middenvelder en de manager zal een transfer niet tegenhouden. (Daily Mail)

Manchester City leidt de dans om Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. Liverpool wordt eveneens genoemd als gegadigde, maar the Reds geven voorrang aan het versterken van andere posities. (The Sun)

Nathan Ferguson heeft een voorstel van West Bromwich Albion om zijn contract te verlengen afgeslagen. Dat is koren op de molen voor Crystal Palace, dat de beste papieren voor de komst van de jonge verdediger in handen heeft. (The Guardian)

Internazionale moet het de laatste weken van het seizoen mogelijk zonder Victor Moses en Alexis Sánchez zien te stellen. Chelsea en Manchester United weigeren vooralsnog mee te werken aan een verlenging van de huurovereenkomsten. (Sky Italia)