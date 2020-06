‘Ik hoorde dat de club aan Dusan Tadic informatie over mij heeft gevraagd'

Met een voorzichtige glimlach poseerde Damjan Dostanic vorige week met een sjaal van zijn nieuwe werkgever TSC Backa Topola. De achttienjarige spits verruilt Ajax na een dienstverband van twee jaar voor een avontuur in Servië, het land waarvoor hij tevens actief is als jeugdinternational. Dostanic verlaat Amsterdam met opgeheven hoofd en gaat volgend seizoen met de uiterst ambitieuze club uit de geboortestad van Dusan Tadic Europa League-voetbal spelen.

Door Chris Meijer

De telefoon van Dostanic stond halverwege april plots roodgloeiend. In Griekse en Servische media werd hij gelinkt aan een overstap naar Rode Ster Belgrado en Olympiacos. “Dan krijg je ineens duizenden berichten op Instagram. Mijn vader werd zelfs een keer ’s nachts wakker gebeld”, vertelt Dostanic met een lach. Toen duidelijk werd dat hij Ajax na het seizoen zou gaan verlaten, meldden verschillende clubs zich bij zijn zaakwaarnemer Ognjen Ivanovic van International Sports Office. “Uit Nederland, maar bijvoorbeeld ook twee clubs uit de Serie A waar ik in de Primavera zou komen te spelen en mee kon trainen met het eerste team. We hebben een aantal prioriteiten gesteld en ik hoefde niet per se naar het buitenland. Na twee jaar in de Onder-19 van Ajax te hebben gespeeld, zag ik de stap naar het seniorenvoetbal nu wel als een logische keuze.”

De keuze van Dostanic viel uiteindelijk op TSC Backa Topola, dat in Nederland misschien nog geen belletje doet rinkelen. De club uit de geboortestad van Ajax-aanvoerder Tadic, gelegen nabij de grens met Hongarije, begon twee jaar geleden aan zijn opmars met het kampioenschap op het derde niveau van het Servische voetbal, waarna een seizoen later direct promotie naar de SuperLiga werd afgedwongen. Op het hoogste niveau heeft de nieuwe werkgever van Dostanic zich meteen voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor Europa League-voetbal. “Ik had weleens van de club gehoord, maar wist nog niet zoveel. Ze gaven mij meteen de indruk dat ze me heel graag wilden hebben en toen ik daar kwam, raakte ik enorm geïmponeerd. Backa Topola heeft een compleet nieuw trainingscomplex, met faciliteiten op het niveau van een Europese topclub. Er wordt ook een nieuw stadion gebouwd, waarin een hotel komt. Als je de goede kamer boekt, kan je vanuit een jacuzzi op je hotelkamer naar de wedstrijden kijken.”

Met het nieuwe avontuur in Servië, het land waar zijn ouders vandaan komen en waarvoor hij tevens jeugdinternational is, komt er voor Dostanic tegelijkertijd een einde aan zijn tijd bij Ajax. De geboren Rotterdammer verruilde Excelsior in 2018 na zeven jaar in Kralingen te hebben gespeeld voor Amsterdam. Daarmee greep Feyenoord in de eigen achtertuin mis. “Toen ik bij Onder-15 van Excelsior zat, had ik de optie om naar Feyenoord te gaan. Ze hadden ook belangstelling in de tijd dat ik uiteindelijk naar Ajax ging. Feyenoord - Ajax is altijd een speciale wedstrijd. In de Onder-19 ging het er hard aan toe op het veld, maar ook soms op de tribune. Ik had altijd extra motivatie om van Feyenoord te winnen, omdat met Quilindschy Hartman een van mijn beste vrienden daar speelt. Er zijn meerdere jongens uit Rotterdam die bij Ajax spelen, in de kleedkamer worden af en toe grappen gemaakt wie waar vandaan komt. Maar op het veld hebben we maar één doel en dat is winnen.”

In het besloten oefenduel met Willem II (6-1 zege) maakte Dostanic zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Ajax.

“Mijn beslissing om van Excelsior naar Ajax te gaan, is de beste beslissing geweest die ik kon maken. Deze stap heeft grote invloed gehad op mijn carrière en op mij als persoon, want ik ben het voetbal professioneel gaan opvatten. Bij Excelsior trainden we vier keer per week, maar bij Ajax was dat soms wel tien keer. Ajax heeft veel bijgedragen aan de speler die ik ben vandaag en daar ben ik de club dankbaar voor. Ik heb fantastische jaren gehad en het dagelijks samenwerken met John Heitinga en John Bosman is heel goed geweest voor mijn ontwikkeling”, verwijst Dostanic naar zijn begeleiders bij de Onder-19. “Heitinga heeft samen Jouk Pols bij Excelsior grote invloed gehad op mijn carrière. Bij John werd er af en toe gelachen, maar vooral keihard getraind. Ik zie John als iemand die door het vuur gaat voor zijn spelers. We hebben een band gecreëerd en ik denk dat ik altijd bij hem terecht kan voor advies.”

Het was Heitinga die Dostanic in november 2019 mocht vertellen dat hij geselecteerd was voor Servië Onder-19. “John liep na een wedstrijd de kleedkamer binnen en feliciteerde me met de uitnodiging. Dat gaf wel een speciaal gevoel. Hij is zelf ook jarenlang international geweest en weet wat voor eer het is om voor je land uit te komen, waardoor ik altijd toestemming kreeg om met de nationale ploeg mee te gaan. Stiekem had ik al eerder gehoopt te worden opgeroepen, toen ik bij Excelsior in de Onder-17 in één seizoen dertig keer scoorde. Bij de Nederlandse jeugdelftallen ben ik nooit in beeld geweest.”

In Amsterdam beleefde Dostanic twee enerverende jaren. Zo speelde hij in de Youth League, beleefde hij namens Jong Ajax een droomdebuut in het betaald voetbal door in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (3-3) al na vijf minuten te scoren en maakte hij in een besloten oefenduel met Willem II mét een doelpunt zijn officieuze debuut in de hoofdmacht. “Ik probeer altijd redelijk koel te blijven ongeacht voor of tegen welk team ik speel. Maar eenmaal opgeroepen voor het eerste elftal voelde het wel speciaal, ik mocht invallen voor Klaas-Jan Huntelaar. Dat doelpunt kan ik me nog goed herinneren: ik kroop achter mijn man vandaan en Liam van Gelderen gaf een goede voorzet, die ik kon afmaken. Het was zeker een lekker gevoel”, glundert Dostanic. Bij het eerste elftal ging zijn aandacht voornamelijk uit naar Tadic. “Het is jammer dat ik niet vaker met het eerste kon trainen, want dan had ik nog meer van hem geleerd. Hij is geboren in Backa Topola en ik heb gehoord dat de clubleiding aan hem informatie over mij heeft gevraagd.”

Dusan Tadic werd geboren in Backa Topola en voorzag de leiding van de club uit zijn geboortestad van informatie over Dostanic.

Dat Dostanic Ajax nu verlaat, noemt hij ‘jammer’. “Maar de beslissing om de club te verlaten is op dit moment het beste voor mijn carrière”, voegt hij direct toe. Met onder meer Danilo, Brian Brobbey, Lassina Traoré en Sontje Hansen is er sprake van een moordende concurrentie voor de spitspositie bij Jong Ajax, om nog maar te zwijgen over de keuze die trainer Erik ten Hag bij het eerste heeft. Daarover haalt Dostanic zijn schouders op. “Vooralsnog denk ik dat concurrentie alleen maar goed is in voetbal. In elke serieuze ploeg is er sprake van concurrentie, dat kan je alleen maar beter maken en hoort erbij. Ik vind wel dat ik op basis van de trainingen en de wedstrijden meer kansen had verdiend bij Jong Ajax. Het is altijd jammer om een club als Ajax achter je te laten, maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg blij met het nieuwe avontuur waaraan ik ga beginnen.”

Het nieuwe avontuur gaat voor Dostanic plaatshebben in Servië, een land dat hij al door en door kent. “Perspectief en ontwikkeling waren voor mij belangrijker dan in welk land ik zou gaan voetballen. Servië voelt zeker vertrouwd en er is geen sprake van een taalbarrière, aangezien ik de taal vloeiend spreek. Maar ik blijf toch wel een geboren Rotterdammer, dus al met al heb ik de luxe dat ik Nederland én Servië als thuis beleef”, knikt Dostanic. Aan perspectief in principe geen gebrek bij Backa Topola, want in de Servische competitie moeten er minimaal twee spelers van jonger dan 21 jaar in de basis staan én twee op de bank plaatsnemen. “Ik ben samen met een teamgenoot uit het nationale team de jongste speler in de selectie. Als je het goed doet, kun je vanuit de Servische competitie naar een van de topcompetities. Momenteel denk ik daar niet aan, aangezien ik nog hard moet werken en alles te bewijzen heb.”