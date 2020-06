Sneijder zeer openhartig: ‘De fles wodka werd mijn grootste vriend’

Vrijdag verschijnt het boek Sneijder, het levensverhaal van Wesley Sneijder, opgetekend door journalist Kees Jansma. In een voorpublicatie van Voetbal International vertelt de recordinternational van Oranje over zijn jaren bij Real Madrid, waar hij vanaf 2007 twee seizoenen actief was. Zowel op sportief als persoonlijk vlak beleefde de oud-middenvelder veel pieken en dalen.

Sportief ging de oud-prof goed van start. In zijn eerste seizoen bij Real kwam hij tot 38 duels, 9 doelpunten en 9 assists. "Ik merkte alleen niet dat ik mezelf heel erg overgaf aan het Madrileense nachtleven. Ik was jong, genoot van het succes en de aandacht. Daar moet het fout zijn gegaan - later. Geen drugs, maar wel drank en rock-'n-roll. Daar raakte ik aan gewend, als een van de sterren van De Koninklijke", aldus Sneijder, die als Real-speler aanbeden werd.

"Alles wat je uitvreet wordt met de mantel der liefde bedekt. Ook als ik lam over straat rolde en duizenden euro's uitgaf, of rondjes gaf aan de hele zaak. Ik kan niet zeggen dat ik voldoende weerstand bood. Ik liet me ook fêteren, er was altijd wel een medespeler in de buurt, meestal Guti." Voetballend ging het nog goed, maar privé ging het mis bij Sneijder. Hij ging scheiden van zijn eerste vrouw Ramona Streekstra. "Ik had het grote leven ontdekt. En het boterde al een hele tijd niet meer. Uit elkaar gegroeid, heet dat dan."

De scheiding was financieel snel geregeld. "Ik bleef alleen achter en zag die kleine, Jessey, veel minder. Klote. En ik kan slecht alleen zijn. Waarom zou je trouwens alleen zijn als je genoeg vrienden hebt om vrije tijd mee door te brengen? Ik had alleen niet in de gaten dat de fles wodka mijn grootste vriend werd. Ik werd er wel op gewezen, onder anderen door Robben en Van Nistelrooij. Die hamerden op discipline. Dat ik het zo niet lang zou volhouden."

Sneijder vond uiteindelijk in Yolanthe Cabau van Kasbergen een nieuwe liefde. Op een ochtend zat hij in het koffiebarretje tegenover zijn huis toen opeens de boulevardpers binnenstormde. "Waar is ze? Ik wist bij God niet waar ze het over hadden, over wie ze het hadden. Tegen fotograaf Leo Vogelzang zei ik alleen dat ik Yolanthe Cabau erg leuk vond, maar zij was al bezet. Leo vertelde dat dat niet meer het geval was, ze woonde alleen nog een paar weken met haar ex in hetzelfde huis. Heb jij niet haar nummer voor me?, vroeg ik. Geef ik niet, zei hij. 'Als het ooit wat wordt tussen ons, krijg jij wat exclusieve foto's'. Zo is dat gegaan."

De oud-middenvelder belde Yolanthe op en vertelde haar dat ze hem erg leuk leek. "Ze was net uit een relatie. Ze wilde tot rust komen. Volgens mij was het een vrij nietszeggend gesprek. Ik probeerde haar nieuwsgierig naar mij te maken. Aanvankelijk reageerde ze niet overdreven enthousiast, maar uiteindelijk belden we twee uur per dag met elkaar en die gesprekken sleepten mij erdoorheen."

Zijn tweede seizoen bij Real verliep naar eigen zeggen 'dramatisch'. Sneijder, die in zijn tweede jaar tot 28 wedstrijden, 2 goals en 3 assists kwam, was 'minder goed en scherp, minder geconcentreerd'. "Mijn houding was Real Madrid-onwaardig. Ik loog mezelf voor dat het goed ging en hield me staande door mijn voetbalintelligentie. Fysiek zakte ik weg. Ik liep minder, verbloemde veel met mijn techniek en mijn traptechniek."