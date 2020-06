‘PSV heeft zich geëxcuseerd, het was de vorige trainer die me niet opstelde’

PSV slaagde er vorig jaar zomer na lang touwtrekken met Valencia in om Toni Lato op huurbasis binnen te halen en de club dacht daarmee zijn nieuwe linksback te hebben gevonden. De 22-jarige Spanjaard kwam er na een slechte start en een lichte blessure echter niet meer aan te pas onder trainer Mark van Bommel en een halfjaar later volgde alweer een terugkeer naar Spanje.

Osasuna huurt Lato momenteel van Valencia en met los Rojillos neemt hij het woensdagavond op tegen Deportivo Alavés. De vleugelverdediger hoopt dan opnieuw aan de aftrap te mogen verschijnen: “Voor de corona-periode heb ik mijn debuut gemaakt voor de club en ook tegen Atlético Madrid stond ik onlangs in de basis”, vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Hoewel zijn periode bij PSV dus uitliep op een teleurstelling, koestert hij geen wrok jegens technisch manager John de Jong: “Uiteindelijk heeft PSV zich geëxcuseerd voor de situatie. Het was de vorige trainer van de club die me niet opstelde”, legt hij uit. Lato heeft bovendien nog contact met ex-collega’s Gastón Pereiro, Armindo Bruma en Érick Gútierrez: “En met Mart van den Heuvel (teammanager, red.). Hij is geweldig.”

Osasuna huurt Lato tot het einde van het seizoen en daar lijkt het vooralsnog bij te blijven: “In principe ga ik volgend seizoen voor Valencia spelen”, voegt de verdediger toe over zijn toekomst. De international van Jong Spanje ligt nog tot medio 2023 vast bij de werkgever van onder meer Jasper Cillessen.