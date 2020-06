‘VI beseft niet dat men een leger aan fascisten en extreemrechts mobiliseert’

Arie Boomsma is positief verrast door de uitzending van Veronica Inside over racisme maandagavond. De presentator vroeg zich eerder samen met enkele andere BN'ers af waarom adverteerders nog zendtijd inkochten rond het tv-programma. Na de thema-uitzending deelt Boomsma complimenten uit aan het programma en Johan Derksen.

"Ik geloof hem eigenlijk wel. Ik geloof niet dat Johan Derksen echt een racist is, zoals je racisten hebt in de extreemrechtse en de fascistische hoek. Het trollenleger dat zich altijd manifesteert als je kritiek uit op dit programma. Dat is Johan Derksen zelf niet", laat Boomsma weten bij RTL Boulevard. De presentator is er wel van overtuigd dat de analist vaak ongelukkige woorden kiest.

"Hij is ouderwets en beweegt zich in een programma waar racisme wel degelijk de toon is en waar ze het nog steeds over 'negers' en 'Marokkaantjes' hebben. Dat programma doet dat wel, maar ik ben ervan overtuigd dat Johan niet een racist is." Derksen en René van der Gijp lieten dinsdag hun onvrede blijken over de uitzending van maandag, maar Boomsma was wel een tevreden kijker..

"Het is daar natuurlijk zelden inhoudelijk. Er zit zelden iemand aan tafel die goed kan verwoorden en scherp is. Daarom vond ik dit zo interessant. Het was ineens een heel relevant gesprek. Natacha Harlequin (advocaat die te gast was, red.) was fantastisch en ik vond Johan eerlijk gezegd ook heel beleefd naar haar toe. Hier zag je echt twee mensen die met elkaar van gedachte aan het wisselen waren. Ik vond het echt wel sterk eigenlijk."

Boomsma geeft wel aan dat het trio zich niet realiseert dat men 'een leger aan fascisten en extreemrechts mobiliseert'. "Als je kritiek uit op dit programma, krijg je honderden berichten van mensen die zeggen: We hangen je aan de hoogste boom, we weten je te vinden! en NSB'er! Maar dat zijn zij niet zelf. Dat maakt het ook zo moeilijk."

De heren van Veronica Inside waren in de loop der jaren erg kritisch op Boomsma, terwijl de presentator ook niet te spreken was over het programma. Boomsma heeft na maandag echter vooral sympathie voor Derksen. "Ik moet eerlijk zeggen dat Johan Derksen bij mij echt sympathie kweekte. Hij zal het wel slijmerij vinden. Nee, het hoeft van mij zeker niet van televisie."