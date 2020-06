Overmars onder vuur genomen: ‘Dat past niet bij mijn normen en waarden’

In de meeste landen van Europa wordt het voetbal inmiddels weer voorzichtig hervat. Nederland blijft, net als Frankrijk en België, echter achter, aangezien er eind april door de KNVB is besloten om de stekker uit het seizoen te trekken. Dit besluit werd niet alleen ingegeven door de mededeling van de Nederlandse regering dat er tot 1 september niet gevoetbald mag worden, maar ook door de felle discussie die in de aanloop naar het beëindigen van het seizoen was ontstaan.

Veel clubs lieten destijds weten geen heil meer te zien in het uitspelen van het seizoen, waaronder Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars was een van de eersten die zich duidelijk uitsprak tegen het eventuele doorspelen in een later stadium en zette daarmee de toon in het debat, zo concludeert directeur betaald voetbal van de KNVB Eric Gudde woensdag in gesprek met Voetbal International. Overmars vergeleek de UEFA en de KNVB destijds onder meer met de Amerikaanse president Donald Trump door te stellen dat de economie belangrijker werd gevonden dan het coronavirus.

“Hoe sommigen zich hebben geuit, past niet bij mijn normen en waarden. Ik begrijp niet waarom dat op die wijze moest. In andere landen heb je niet gezien dat een algemeen directeur van een club de bond zo aanvalt, laat staan een technisch directeur. In sommige gevallen gingen de reacties alle perken te buiten”, zegt Gudde daar nu over. De directeur vond het vooral voor de honderden medewerkers van de bond onterecht dat de naam van de KNVB ‘door het slijk werd gehaald’: “De felheid van de reacties heeft mij wel verbaasd.”

De woorden van de directies van Ajax, en later ook die van AZ en PSV, hebben het er voor Gudde bepaald niet makkelijker op gemaakt: “Ik zit in Den Haag te bepleiten dat we de Eredivisie willen afronden in lege stadions en dat clubs weer zo snel mogelijk aan de slag moeten, tegelijkertijd roepen de clubs in de media dat ze vanwege de gezondheidscrisis willen stoppen en duidelijkheid eisen. Dan is zo’n lobby in Den Haag natuurlijk vrij kansloos. Net zoals het ook niet hielp dat burgemeesters en politiechefs hun twijfels uitspraken over wedstrijden zonder publiek in juni en juli.”

Gudde heeft nog altijd geen antwoord op de vraag waarom de Nederlandse topclubs zo snel een einde wilden maken aan het seizoen. De directeur geeft aan in de buitenlandse media geen vergelijkbare woorden te hebben gezien van de grote clubs uit Duitsland, Engeland en Spanje: “Hier leek een inhoudelijke discussie bijna niet mogelijk. Toen ik in maart en april vertelde dat we het verloop van de pandemie even wilden aanzien alvorens onomkeerbare besluiten te nemen, kreeg ik bakken kritiek over me heen. Hoe kon ik nou nog aan voetballen denken? Er vielen doden!”