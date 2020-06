Genee en Van der Gijp weigeren ‘prachtige aanbieding’ van Talpa

Zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad melden woensdag dat het al wekenlang onrustig is achter de schermen bij Veronica Inside. Maandag had het tv-programma een thema-uitzending over racisme die niet goed werd ontvangen door Johan Derksen en René van der Gijp. Vóór de uitzending kwam het al tot een clash tussen de hoofdrolspelers, zo gaf presentator Wilfred Genee aan. De botsing over de invulling van de uitzending van maandag staat volgens het Algemeen Dagblad niet op zichzelf. Op de achtergrond speelt er meer.

Derksen en Van der Gijp staken dinsdag hun onvrede over het programma en over de houding van Genee niet onder stoelen of banken en gaven zelfs aan te twijfelen of het programma nog wel op dezelfde voet door zou gaan. Derksen verklapte dinsdag al dat Talpa met een ander idee op de proppen was gekomen, maar dat Genee en Van der Gijp dit niet zagen zitten.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

"Langzamerhand wordt het na 22 jaar hetzelfde kunstje. Een herhaling van zetten. Dat begint me de strot uit te hangen. We hebben van Talpa een prachtige aanbieding gekregen om iets anders te gaan doen. Dat kwam voor mij als een geschenk uit de hemel, maar René en Wilfred zagen dat niet zitten", aldus Derksen dinsdag. "Ik weet niet of ik wel verder wil. Moet ik dan alleen doorgaan voor het geld? Ik ga er in ieder geval nooit meer zitten als er zulke fratsen uitgehaald worden."

Woensdag meldt het Algemeen Dagblad dat het plan van Talpa was om het trio een dagelijkse talkshow op SBS 6 te geven. Derksen zag het plan dus zitten, maar Genee en Van der Gijp niet. Komende maandag is voorlopig de laatste uitzending van Veronica Inside. Talpa verwacht dat het programma na de zomerstop met dezelfde drie mannen zal worden voortgezet.

Van der Gijp haalt flink uit naar Genee: ‘Hoe slecht kun je zijn?’

René van der Gijp is zeer kritisch over het optreden van Wilfred Genee in Veronica Inside. Lees artikel

Van der Gijp was dinsdag tegenover RTL Boulevard zeer kritisch op Genee, maar in gesprek met Shownieuws is de analist al wat milder. "Ik moet wel zeggen dat het een onhandige manoeuvre is geweest van Wilfred. Maar met een 'whiskeytje' en een goede uitleg, zit er nog wel iets in. Hij is er zelf ook van geschrokken", zegt Van der Gijp.