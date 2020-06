Koeman: ‘Afgelopen seizoen wonnen ze die duels wél en dan selecteer je hen’

Het Nederlands elftal zou maandagavond normaal gesproken zijn derde poulewedstrijd hebben gespeeld op het EK. Doordat dit toernooi vanwege de uitbraak van het coronavirus is doorgeschoven naar volgend jaar, heeft bondscoach Ronald Koeman echter de handen vrij en deze tijd heeft hij benut om vierhonderd amateurtrainers via een zogenaamde webinar een inkijkje te geven in zijn werkwijze.

Koeman vertelde tijdens deze lezing onder meer weinig te kunnen met bijvoorbeeld de Eredivisie-duels die Ajax en PSV thuis met 6-0 winnen. “Wij moeten spelers beoordelen voor het allerhoogste niveau. Dus in Nederland kijk je naar de topwedstrijden. Er staan in díé duels, dat is voor mij een bevestiging”, wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. De bondscoach doelt hiermee specifiek op Myron Boadu en Calvin Stengs.

“Er was een periode dat AZ het in topduels steeds liet liggen. Afgelopen seizoen wonnen ze die duels wél. Dat geeft de ontwikkeling weer en dan maak je de keuze om Stengs en Boadu te selecteren.” Ook gaat Koeman in op de speelstijl van zijn elftal. De opbouw wordt bijvoorbeeld doorgaans verzorgd door Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en een derde opbouwer. Dit is vaak linksback Daley Blind, maar er zijn ook andere opties mogelijk: “We willen soms wel eens beide backs ver vooruitzetten. Dan komt Frenkie de Jong een linie terug om als derde verdediger op te bouwen vanuit de linkerzone, in de rol die hij ook bij Ajax had.”

“Verder hebben we met jongens als Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek specifieke '10-en' die goed tussen linies kunnen spelen”, gaat Koeman verder. Het Nederlands elftal speelt soms zelfs met drie nummers 10 tegelijk, zoals in de EK-kwalificatie tegen een Noord-Ierland dat volgens Koeman de as ‘potdicht’ zette: “Oké, dan gaan onze links- en rechtsbuiten meer naar binnen staan, om samen met Wijnaldum een rijtje van drie '10-en' te vormen.”

“Zo bind je tegenstanders in die as. En ontstaat de ruimte aan de zijkanten.” Volgens Koeman is dit essentieel om ‘diepgang met de bal’ te creëren: “Je ziet: Barcelona heeft geen diepte in zijn spel. Real Madrid heeft dat wel met Vinícius. Je móét diepte hebben, alleen zo trek je een tegenstander uit elkaar.”