Media in Spanje doen oproep aan Barcelona: ‘Laat de stagiairs spelen’

Barcelona won dinsdagavond dankzij een doelpunt van Iván Rakitic met minimaal verschil van Athletic Club (1-0) in LaLiga. Het team van Quique Setién, die niet over de geblesseerde Frenkie de Jong kon beschikken, kon echter opnieuw niet overtuigen. Het was wellicht veelzeggend dat de jongste Azulgranas, Riqui Puig en Ansu Fati, als vervangers van Arthur (minuut 56) en Antoine Griezmann (minuut 65) nieuw leven in het elftal bliezen. De media in Spanje zijn bijzonder lovend over de jongelingen en vinden dat méér speeltijd in de komende weken op zijn plaats zou zijn.

De kop boven het wedstrijdverslag van Sport laat niets aan de verbeelding over: Los becarios resucitan al Barça, oftewel: ‘De stagiairs laten Barça herleven’. “Het leek een verdrietige avond voor Barcelona te worden totdat twee jonkies het elftal op het best mogelijk moment lieten herrijzen: het moment waarop Setién gebruik ging maken van de wisselspelers en uiteindelijk een andere invaller, Rakitic, een belangrijk doelpunt maakte. Setién zal gezien hebben dat de bijdrage van de jeugdspelers uit meer bestaat dan alleen een quotum van het filiaal. Laat ze spelen. Barcelona heeft in de strijd om de titel een frisse wind nodig en daar zorgen Puig en Fati voor, voetballers die een wedstrijd kunnen laten kantelen. De entree van Puig motiveerde de rest van het team. De landstitel stond op het spel en de druk werd verhoogd. Niet veel later betrad Fati het veld met de kracht van een stier. Een minimale zege waarin de clean sheet, de reactie vanaf de bank en, vooral, de frisse wind in de vorm van Puig en Fati centraal stonden.”

De meest verkochte sportkrant van Catalonië is zuinig met het uitdelen van cijfers aan de spelers van Barcelona: veel zessen, onvoldoendes voor Ter Stegen en Antoine Griezmann (beiden een vijf), Nélson Semedo (vier) en verder een zeven voor Lionel Messi, Luis Suárez, Rakitic én Fati. “Fati voegde snelheid en creativiteit toe aan de wedstrijd. Iets wat Barcelona in de eerste helft ontbeerde.” Het hoogste cijfer is echter voor Puig: een acht. “Hij kwam binnen de lijnen en veranderde meteen de snelheid op het middenveld. Creatieve passes en geen balverlies. Hij verdient het om vaker in het veld te staan.” Albert Masnou, sub-directeur van Sport, vraagt zich in zijn column af hoe het verder moet met Barcelona. “Barcelona kampt met een ernstig gebrek aan creativiteit. Vrijwel al het goede is afkomstig van Messi, die vandaag 33 jaar is geworden. De tijd stopt niet en de gemiddelde leeftijd van de basiself was dinsdag 29,5 jaar. Barcelona ontbeert kracht, creativiteit en waarschijnlijk nog meer.”

“Eenmaal rond het strafschopgebied stoppen de ideeën”, verzucht Masnou. “De middenvelders kunnen niet verrassen en de aanvallers zoeken alleen maar naar Messi omdat ze niet zelf een oplossing kunnen aandragen. Luis Suárez is niet in vorm en Griezmann laat zich al heel het seizoen niet zien. Zijn komst was een fout. Het is niet dat hij mislukt is, zijn cijfers zijn degelijk, maar Barcelona heeft een speler zonder een individuele actie aangetrokken terwijl dat juist nu nodig is. Iedereen gaat door het centrum, iedereen zoekt naar Messi. Op die manier maak je het de andere trainer heel makkelijk. Er hoeft alleen maar een kooi rondom Messi te worden gezet. Eén van die noodzakelijke spelers kan Fati zijn, maar de ander iemand als Neymar. Of Neymar. Het zou de magie zijn die Barcelona een stap vooruit kan helpen. En zo niet, dan is het een stap achteruit. Opnieuw een stap achteruit.”

Ook AS, dat net als Sport en Marca geen opvallende of noemenswaardige voorpagina omtrent Barcelona of Real Madrid heeft, staat stil bij de impact van de invallers op de wedstrijd: ‘Puig, Fati en Rakitic waren goud waard’. “Puig speelde spectaculair. Als hij dit niveau vasthoudt, is het niet meer dan logisch dat de dagen van Arthur zijn geteld. Een potentiële hoofdrolspeler met dynamiek en gretigheid in zijn spel. Hij deed ook goed mee om de bal te heroveren, iets waar de technische staf bij hem op hamert. Hij zet grote stappen.” Ook Rakitic, ‘hij haalt nu al twee wedstrijden op rij een geweldig niveau’, en Fati krijgen lovende kritieken. “Alles wat Fati doet, is anders dan anders. Hij gaat zonder zenuwen de persoonlijke duels aan en zoekt zijn tegenstanders altijd op. Deze jongen heeft het in zich om een topvoetballer te worden.”

Riqui Puig & Ansu Fati. La imagen de la ilusión para el barcelonismo. (Foto: @perepunti @mundodeportivo) pic.twitter.com/vlmD97zPsr — Edu Polo (@EduPolo) June 23, 2020

Elektrische schok

“Puig en Fati moeten veel meer spelen”, zo valt bij Marca te lezen. “Puig was de eerste oplossing die Setién aandroeg toen de black-out van Barcelona een feit was. Hij zorgde voor meer finesse en kracht in de laatste meters van de balcirculatie en was de enige die met zijn passes voor schade bij de tegenstander zorgde. Fati was op zijn beurt goed voor verticaliteit en durf in het spel van Barcelona, dat horizontaal en voorspelbaar speelde. Fati moet nog op veel vlakken gepolijst worden, maar Barcelona kan het zich niet veroorloven om hem zo weinig minuten te geven.” Mundo Deportivo omschrijft Puig als ‘een elektrische schok waardoor Barcelona wakker werd’. “Er gebeurden weer dingen en hij werd de socio met lef die Messi zo nodig had. De vergelijkingen met zijn voorganger, Arthur, waren hatelijker dan ooit.” Over Fati: “Fati en Puig maakten met hun jeugdige optimisme een einde aan het monotone spel van Barcelona. Fati ging de duels aan, hij dribbelde erop los en hij schoot op doel. De paal stond een doelpunt in de weg.”

Bij ElDesmarque is men het duidelijk niet eens met de publieke opinie. Van de basiskrachten kregen alleen Gerard Piqué, Sergio Busquets en Messi een voldoende (allen een zes), terwijl Fati met een drie werd beoordeeld. “Zijn entree in het veld sorteerde amper effect”, zo beweert men. “Hij ging een flinke sprint aan toen hij zijn eerste bal kreeg, maar verder ook niet.” Voor Puig zat er niet meer dan een zes in, ook al krijgt hij lovende kritieken. “Hij deed alles wat Arthur niet had gedaan: snelheid, het maken van juiste keuzes en anticiperen. Hij heeft punten gescoord.” Edu Polo, een populaire journalist van Mundo Deportivo, RAC1 en Catalunya Ràdio vergaarde dik tweeduizend likes met de volgende tweet: “Er kunnen na deze wedstrijd van Barcelona maar weinig conclusies worden getrokken. Een conclusie is in ieder geval dat Riqui Puig vanaf nu meteen in de basis moet worden opgesteld. Een andere conclusie, Fati óók.”

Het moment van jonge voetballers

Setién liet na afloop in de catacomben weten dat hij een ander Barcelona had gezien toen Puig en Fati in het veld stonden. “Ze zorgden voor meer dynamiek. Athletic, een geweldig elftal, ging meer naar achteren spelen en we hebben een van de circa achttien pogingen in of rondom het strafschopgebied benut”, vertelde de oefenmeester. “Ik gaf na het duel met Leganés al aan dat Riqui goed had gespeeld, net als Ansu. Niemand weet wanneer het moment voor jonge voetballers is aangebroken, maar we hebben in ieder geval twee goede voetballers tot onze beschikking die minuten kunnen maken én het de basiskrachten moeilijk kunnen maken. Ze gaan ons erg helpen. Op deze manier dwing je een basisplaats af.”

Puig, die in augustus 21 jaar wordt, maakte in december 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona. Een echte doorbraak bleef daarna uit: in het vorige kalenderjaar kwam de middenvelder niet verder dan twee duels. Vanaf januari van dit jaar maakte Puig onder Setién weer regelmatig zijn opwachting: 156 speelminuten, verdeeld over zes duels. De doorbraak van Fati, zeventien jaar, is wel stormachtig te noemen. De aanvaller maakte in augustus 2019 zijn debuut en sindsdien staat de teller op 26 optredens. Daarin was de jeugdinternational van Spanje Onder-21 bovendien goed voor zes doelpunten en een assist. Fati verscheen twaalf keer aan het startsignaal van een wedstrijd.