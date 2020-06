Barcelona herovert koppositie dankzij moeizame overwinning

Barcelona heeft dinsdagavond op moeizame wijze drie punten in LaLiga gepakt, vier dagen na de doelpuntloze remise bij Sevilla. Het team van trainer Quique Setién, die niet over de geblesseerde Frenkie de Jong kon beschikken, zegevierde in eigen huis met minimaal verschil over Athletic Club: 1-0. De doorslaggevende treffer kwam twintig minuten voor tijd op naam van Iván Rakitic. Door de overwinning heeft Barcelona voorlopig drie punten meer dan aartsrivaal Real Madrid, dat woensdagavond een thuiswedstrijd tegen Real Mallorca afwerkt.

Het gebrek aan voetballend vermogen bij Barcelona kwam in de eerste helft duidelijk aan het licht. Hoewel het team van Setién in het vertrouwde Camp Nou speelde, was men niet in staat om te domineren. De Catalanen, die met Sergio Busquets, Arthur en Arturo Vidal op het middenveld aantraden, had weliswaar meer balbezit, maar konden op enkele voorzichtige momenten in de beginfase na amper gevaar stichten. Sergio Busquets pakte een gele kaart na dik een half uur, waardoor hij zaterdag tegen Celta de Vigo geschorst is. De middenvelder is over een week, wanneer Atlético Madrid op bezoek komt, weer inzetbaar.

Athletic, waar Iñaki Williams sinds april 2016 zijn 150e competitiewedstrijd op rij speelde zonder ook maar één duel te missen, maakte in de eerste 45 minuten een strijdvaardige indruk. Het team van Gaizka Garitano had duidelijke ideeën zodra men aan de bal was, toonde intensiteit in defensief opzicht én zette Marc-André ter Stegen aan het werk. Unai López en Yeray Álvarez vonden de doelman op hun weg.

Barcelona startte met meer intensiteit aan de tweede helft, maar Athletic verdedigde goed en hield de ruimtes klein. Twintig minuten voor tijd brak Rakitic, enkele minuten eerder ingevallen voor Busquets, de ban. Na een actie van Messi in het strafschopgebied kwam de bal voor de voeten van de Kroaat en werd Unai Simón gepasseerd. Het duel ging daarna op en neer, met fraaie individuele acties van Messi en Luis Suárez. Het resulteerde echter niet in een doelpunt, net als een zeldzame misser van Ter Stegen in de slotminuten. De onverwachte inzet van Raúl García na een scherpe voorzet ging voorlangs. In de extra tijd mikte invaller Ansu Fati, die net als Riqui Puig een bedrijvige indruk maakte, de bal nog op de paal.

Barcelona speelt zaterdagmiddag om 17.00 uur bij Celta, dat maar vier punten boven de degradatiestreep staat. Real Madrid speelt zondagavond om 22.00 uur een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Espanyol. Het onderling resultaat gaat in Spanje boven het doelsaldo en dat onderling resultaat is in het voordeel van de ploeg van Zinedine Zidane: de onderlinge ontmoeting in het Camp Nou eindigde in 0-0 en op 1 maart zegevierde de Koninklijke met 2-0 over de Catalanen in het Santiago Bernabéu.