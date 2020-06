Steven Bergwijn speelt summiere rol voor Tottenham in Londense derby

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de subtop van de Premier League. Het elftal van José Mourinho won op eigen veld vrij eenvoudig van stadsgenoot West Ham United: 2-0. Door de zege is Tottenham met 45 punten uit 31 wedstrijden voorlopig opgeklommen naar een zevende plaats in de Premier League. Steven Bergwijn deed als invaller twintig minuten mee bij the Spurs en vertolkte zo een summiere rol. Leicester City kwam eerder op de dag tegen Brighton & Hove Albion niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, maar is voorlopig nog verzekerd van de derde plaats op de ranglijst.

Tottenham Hotspur - West Ham United 2-0

Bergwijn moest bij Tottenham genoegen nemen met een reserverol, nadat hij afgelopen vrijdag met onder meer een doelpunt nog uitblinker was tegen Manchester United (1-1). Mourinho gaf op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan de weer fitte Lucas Moura en die was halverwege de eerste helft betrokken bij het eerste gevaarlijke moment van the Spurs voor het doel van West Ham. De Braziliaan ontdeed zich in de as van het veld knap van Declan Rice, waarna hij met een verwoestende uithaal van afstand Lukasz Fabianski tot een redding dwong.

Tottenham oogde inspiratieloos in het eerste halfuur, maar kwam in het laatste kwartier voor rust iets beter in zijn spel. Heung-Min Son leek het team van Mourinho op slag van rust aan de leiding te brengen, maar het doelpunt van de Zuid-Koreaan werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Lucas Moura kreeg in de blessuretijd van de eerste helft nog een enorme kans: hij kon vanaf een meter of twaalf vrij uithalen na voorbereidend werk van Ben Davies, maar schoof de bal uiteindelijk rakelings naast. West Ham schoot in de eerste 45 minuten geen enkele keer op doel en mocht zich gelukkig prijzen met de doelpuntloze ruststand.

De thuisploeg kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer. Harry Kane kreeg rond het uur een uitgelezen mogelijkheid om de 1-0 op het scorebord te brengen, maar de spits schoot na een razendsnelle counter voorlangs. In de 64ste minuut kon Tottenham alsnog de openingstreffer vieren, al had het dat wel te danken aan Tomas Soucek. De Tsjechische middenvelder van West Ham liep de bal ongelukkig in eigen doel na een hoekschop van invaller Giovani Lo Celso en brak de wedstrijd zo onbedoeld open in het voordeel van Tottenham.

Twintig minuten voor tijd werd Bergwijn alsnog voor Lucas Moura binnen de lijnen gebracht door Mourinho. Ondertussen lieten the Spurs na de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor West Ham mocht blijven hopen op een resultaat. Felipe Anderson loste een kwartier voor tijd van afstand een gevaarlijk schot af, maar de poging van de middenvelder scheerde rakelings voorbij het doel van Hugo Lloris. Kort erna redde de paal Tottenham na een uithaal van Jarrod Bowen. Tottenham wankelde zo, maar acht minuten voor tijd viel toch de 2-0. Kane werd gelanceerd door Son, waarna hij alleen op Fabianski af kon en koelbloedig afrondde. In de blessuretijd schoot Bergwijn nog hard in het zijnet.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 0-0

De teams van Brendan Rodgers en Graham Potter hielden een zwaarbevochten punt over aan een wedstrijd waarin men bijzonder veel moeite had om grote kansen te creëren. De misser van Neal Maupay in de veertiende minuut vanaf elf meter, na een overtreding van James Justin op Aaron Connolly, was een hard gelag voor Brighton, daar men acht punten boven de rode streep had kunnen staan. Kasper Schmeichel raadde echter de intenties van Maupay en bracht redding. Leicester staat nu vier punten los van Chelsea, dat donderdag tegen Manchester City speelt en zondag bij the Foxes op bezoek gaat. Brighton, waar Davy Pröpper na een uur inviel, speelt over een week in eigen huis tegen Manchester United.