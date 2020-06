Prachtige avond voor Atlético Madrid: ‘Marcos, van welke planeet kom je?’

Atlético Madrid heeft dinsdagavond een belangrijke stap richting deelname aan de Champions League gezet. Het team van trainer Diego Simeone had voor de achtste keer dit seizoen aan één doelpunt voldoende om als winnaar van het veld te stappen: 0-1. Door de zege nestelt Atlético Madrid zich op de derde plaats in LaLiga en profiteert men optimaal van de remise van concurrent Getafe (1-1 bij Real Valladolid) en de 2-2 bij Villarreal - Sevilla. Marcos Llorente was wederom een van de smaakmakers in het team van los Colchoneros.

Llorente krijgt een veel aanvallendere rol van Simeone toebedeeld en had bijvoorbeeld een groot aandeel in de uitwedstrijd tegen Osasuna (0-5, de grootste zege van het seizoen) door als invaller een keer te scoren en twee andere doelpunten voor te bereiden. Dinsdag was hij een van de smaakmakers in de eerste helft. De titel boven het artikel van AS is veelzeggend: “Marcos, van welke planeet kom je?”

Llorente was al snel dicht bij een goal toen hij na een actie aan de rechterkant op doel schoot en de bal op de vuisten van Aitor belandde. Atlético speelde in een hoog tempo en bood Levante geen ruimte om een antwolord te vinden. Llorente had ook een groot aandeel in de winnende treffer. Na een technisch hoogstandje bediende hij Diego Costa op maat en de bal ging uiteindelijk via Bruno González tegen de touwen: 0-1. Dat was ook de enige treffer, daar een goal van Thomas Partey na rust wegens buitenspel van Diego Costa werd geannuleerd.

Atlético speelt komende zaterdag in eigen huis tegen Deportivo Alavés. Sevilla, dat twee punten minder heeft, ontvangt een dag eerder Real Valladolid. Over zes dagen staat een belangrijk duel voor Getafe op het programma: de nummer vijf ontvangt Real Sociedad, dat maar twee punten minder heeft en zevende staat.