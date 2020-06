'Danny Buijs kan FC Groningen verlaten voor trainersklus in Engeland’

Danny Buijs kan zijn trainersloopbaan mogelijk voortzetten in Engeland. De Daily Mail meldt vanavond namelijk dat de huidige coach van FC Groningen in beeld is bij Birmingham City als opvolger van Pep Clotet. Laatstgenoemde vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de huidige nummer zestien van de Championship.

Buijs heeft er twee seizoenen opzitten in dienst van FC Groningen. De oud-middenvelder kwam in de zomer van 2018 over van Kozakken Boys en leidde de noorderlingen in zijn debuutjaar naar een verdienstelijke achtste plaats in de Eredivisie. De voorbije voetbaljaargang stond Buijs met FC Groningen negende op de ranglijst, voordat de competitie werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Buijs ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij FC Groningen, nadat hij eerder dit kalenderjaar zijn aflopende contract verlengde. FC Groningen is tevreden over de 38-jarige oefenmeester, maar volgens de Daily Mail is het niet ondenkbaar dat Birmingham City binnenkort een einde maakt aan het huwelijk tussen de Eredivisionist en Buijs. Het feit dat Buijs bij FC Groningen wist te presteren met relatief beperkte middelen, spreekt de clubleiding van de Engelsen naar verluidt aan.

De Engelse tweedivisionist neemt na deze voetbaljaargang afscheid van Clotet. De Spanjaard had oorspronkelijk nog een contract voor één jaar in het St. Andrew’s Stadium, maar gaf begin deze maand aan na deze voetbaljaargang af te zwaaien als manager van Birmingham City. De Daily Mail noemt Buijs een ‘shock contender’ voor de binnenkort vacante trainerspositie, maar weet dat de Nederlander concurrentie heeft van onder anderen Lee Bowyer (Charlton Athletic), Nigel Clough (clubloos) en Chris Hughton (clubloos).