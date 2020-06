Hirving Lozano wint ‘onmogelijk’ kopduel en is na 213 dagen door het dolle heen

Napoli heeft dinsdagavond goede zakengedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Zes dagen na de winst van de Coppa Italia ten koste van Juventus, dankzij een doorslaggevende penalty van Arek Milik in de noodzakelijke strafschoppenreeks, was het team van trainer Gennaro Gattuso met 0-2 te sterk voor Hellas Verona door doelpunten van Milik en Hirving Lozano. Opvallend: technisch directeur Cristiano Giuntoli had het kamp-Milik enkele minuten voorafgaand aan het Serie A-duel gewaarschuwd voor de gevolgen van het uitblijven van een akkoord.

“We zijn al enige tijd met zijn management in gesprek”, vertelde Giuntoli voor aanvang van de wedstrijd, in gesprek met DAZN. “Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Beide partijen zijn momenteel de situatie aan het beoordelen. Er is nog geen akkoord, al staan we daar wel voor open. Zo niet, dan zal hij op de transferlijst worden geplaatst. We hebben het over een voetballer die veel geld waard is.” Hoewel het contract van Milik nog maar een jaar doorloopt, hanteert Napoli naar verluidt een vraagprijs van vijftig miljoen euro. Met name concurrent Juventus zou belangstelling hebben.

Het antwoord van Milik volgde op het veld: de ex-speler van onder meer Ajax sloeg na 37 minuten toe. Na een hoekschop van Matteo Politano vanaf links kopte de Pool de bal diagonaal in de verste hoek achter Marco Silvestri. Napoli was een kwartier eerder goed weggekomen toen de vrijstaande Valerio Verre op een meter van het doel de bal met zijn borst over de lat kreeg. De zes minuten voor tijd voor Matteo Politano ingevallen Lozano bepaalde in de slotfase de eindstand: na een fors indraaiende hoekschop van Faouzi Ghoulam vanaf rechts werkte hij de bal bij de tweede paal binnen door de 18 centimeter langere Amir Rrahmani in de lucht te verslaan: 0-2.

Lozano, die een stroeve relatie met Gattuso onderhoudt en door Giuntoli al op de transferlijst zou zijn geplaatst, had sinds 9 februari geen enkele wedstrijd meer gespeeld. Het laatste doelpunt van de Mexicaan dateert zelfs van 23 november, in de uitwedstrijd tegen AC Milan (1-1). Napoli is na de winst van de Coppa Italia zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League, maar ambieert een plek in de Champions League. De achterstand op de vierde plek bedraagt momenteel negen punten, met nog elf complete speeldagen te gaan. Nummer vier Atalanta speelt woensdagavond eerst nog in eigen huis tegen nummer twee Lazio.