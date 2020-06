Wijnaldum prijst tweetal voor bijdrage in racismedebat: ‘Ik ben enorm trots’

Georginio Wijnaldum heeft zich de voorbije periode flink in het racismedebat gemengd. De middenvelder van Liverpool haalde onder meer flink uit naar Johan Derksen, die vorige week in Veronica Inside rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. Wijnaldum is blij dat hij niet de enige grote voetballer is die de Black Lives Matter-beweging openlijk steunt.

De international van het Nederlands elftal geeft dinsdag een interview aan Sky Sports en is daarin lovend over Liverpool-ploeggenoot Trent Alexander-Arnold en Raheem Sterling van Manchester City. Alexander-Arnold speelde afgelopen zondag tijdens de stadsderby tegen Everton bijvoorbeeld met schoenen waarop de tekst 'Black Lives Matter' was gedrukt, terwijl Sterling vorig jaar de ‘Integrity and Impact Award’ ontving voor zijn strijd tegen racisme in het voetbal.

De schoenen waarmee Alexander-Arnold zondag speelde tegen Everton.

"Ik ben enorm trots dat zij hun stem laten horen", zegt Wijnaldum over Alexander-Arnold en Sterling. Volgens de Oranje-international zijn de 21-jarige Alexander-Arnold en de 25-jarige Sterling heuse voorbeeldfiguren. "Als andere mensen merken dat zij hun stem laten horen, zullen zij dat zelf ook doen. Veel mensen hebben het gevoel dat het overbodig is om hun stem te laten horen of hebben het platform daarvoor niet. Misschien achten zij zichzelf niet belangrijk genoeg."

"Sterling en Trent zijn sterren in het voetbal, grote voetballers in Engeland. Als mensen merken dat zij hun stem laten horen, zullen ze vanzelf denken: 'Als zij het kunnen, kan ik het ook.' Ze geven het juiste voorbeeld door zich uit te spreken en niet bang te zijn", vervolgt Wijnaldum, die benadrukt dat voetballers op het voetbalveld te allen tijde beschermd zouden moeten worden tegen racisme. "Op het moment dat tijdens een wedstrijd sprake is van racisme, zijn de spelers op het veld belangrijker dan de wedstrijd: we hebben het over mensen. Ik vind dat er regels moeten komen die de scheidsrechter verplichten om de wedstrijd te stoppen wanneer een speler racistisch wordt bejegend. De spelers moeten altijd beschermd worden. Het voetbal en de clubs zijn belangrijk, maar op zo’n moment staat het belang van de speler voorop, vind ik."