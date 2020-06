Arsenal onthult resultaten van onderzoek naar ‘horrorblessure’ Bernd Leno

Bernd Leno staat ‘slechts’ minimaal een maand aan de kant, zo meldt Arsenal dinsdag via de officiële kanalen. De knieblessure die de doelman afgelopen weekend in het uitduel met Brighton & Hove Albion (2-1 nederlaag) opliep, is minder ernstig dan verwacht. Het lopende seizoen zit er desondanks op voor de 28-jarige Duitser.

Neal Maupay ging zaterdagmiddag tien minuten voor rust, bij een 0-0 stand, achter een diepe bal aan, en kwam daarbij in botsing met Leno. De doelman plukte de stuiterende bal weliswaar uit de lucht, maar landde door het contact met Maupay helemaal verkeerd op zijn rechterbeen. Het geschreeuw van Leno ging door merg en been in het lege stadion en hij moest het veld per brancard verlaten, maar had nog wel de kracht om Maupay uit te foeteren.

Uit onderzoek blijkt dat Leno ‘lichte schade’ heeft opgelopen aan zijn kniebanden, waar aanvankelijk voor een scheur en een absentie van een half jaar werd gevreesd. Hij kan over vier tot zes weken de training hervatten, zo valt op de website van Arsenal te lezen. Dat betekent dat het seizoen van Leno voorbij is, daar de Premier League eind volgende maand ten einde is. Emiliano Martinez zal zeer waarschijnlijk de komende weken onder de lat van the Gunners staan.

Met nog acht duels te spelen staat Arsenal op een tiende plaats en is het maar de vraag of het team van Mikel Arteta zich zal plaatsen voor Europees voetbal. De achterstand op een plek die recht geeft op Europees voetbal, bedraagt zes punten. Pablo Marí, Gabriel Martinelli, Cedric Soares, Lucas Torreira en Calum Chambers zitten eveneens in de ziekenboeg.