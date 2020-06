V/d Gijp teruggefloten na aanval op Genee: ‘Als hij een kerel was geweest...’

René van der Gijp haalde dinsdagavond in RTL Boulevard hard uit naar Wilfred Genee, vanwege de houding van laatstgenoemde tijdens de thema-uitzending van Veronica Inside rondom racisme. Genee nam Van der Gijp en diens collega-analist Johan Derksen maandagavond behoorlijk op de hak in een uitzending waarin verder ook advocaat Natacha Harlequin en oud-prof Dries Boussatta te gast waren. Van der Gijp uitte een dag later daar zijn onvrede over, maar volgens Peter R. de Vries had de oud-buitenspeler zijn onvrede al maandagavond moeten uiten tegenover Genee.

Van der Gijp liet vanavond weten dat hij en Derksen gisteren door Genee ‘voor het Joegoslaviëtribunaal werden gezet’. "Ik heb nu niet zo’n zin om hem aan het lijntje te krijgen. Wat moet je ermee? Je bent twaalf jaar… G***domme…je bent een team, man. We hebben alles met dat programmaatje gewonnen wat er te winnen viel en dan ga jij in een uitzending, die in dit geval cruciaal is voor Johan, ga jij hem openlijk afvallen? Hoe slecht kan je zijn? Hoe slecht kan je zijn. Ik ben zo teleurgesteld in dat ventje. Johan was tien seconden na de uitzending weg en ik na twintig seconden. Maar we hebben het wel via de mail en via de app kenbaar gemaakt. Ik denk dat Genee hier toch heel erg verkeerd aan gedaan heeft, maar dat wist-ie zelf ook wel na de uitzending hoorde ik van iedereen. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen. Ik hoorde dat-ie zei dat hij juist datgene had gedaan wat hij van tevoren had voorgenomen om niet te doen", zo zei hij onder meer.

De Vries, misdaadverslaggever en zaakwaarnemer van diverse voetballers, is te gast in de studio van RTL Boulevard en heeft een duidelijke mening over de woorden van Van der Gijp. "Weet je wat ik nu zo jammer vind? Dat deze man, en ook de anderen die aan tafel zaten, die normaal heel welbespraakt zijn en er niet voor terugdeinzen om iedereen bij de enkels af te zagen, dit niet gewoon in de uitzending heeft gezegd. Zo van: ‘Hé, what the fuck flik jij mij nou?’"

"Dat doet-ie niet. En nou achteraf klagen… Ik snap wel wat-ie zegt. Maar als hij nou een kerel was geweest, dan had-ie in de uitzending even met zijn vuist op tafel geslagen en had-ie gezegd: Hé Genee, wat is dit?", aldus De Vries. Rob Goossens, media-deskundige van De Telegraaf, denkt te weten waarom Van der Gijp niet gisteren al tegen Genee inging. "Vanaf moment één was het zo ongemakkelijk. Ik denk dat ze het alle drie vanaf het eerste moment als een verloren uitzending hebben beschouwd. Gijp heeft natuurlijk in de uitzending wel een paar keer een grapje gemaakt, waaruit zijn ongemak wel bleek. Ik denk dat hij het op dat moment niet totaal wilde verpesten, terwijl hij op dat moment blijkbaar wel van woede kookte. Ik denk dat iedereen die daar aan tafel zat dit zo snel mogelijk zal willen vergeten."

Genee gaf dinsdagmiddag in het radioprogramma Veronica Inside al toe dat 'het leek alsof hij Derksen wilde roosteren'. "Ik snap dat mensen mij een Judas vinden." De presentator voegde toe dat er vlak voor aanvang van de uitzending al een pittige discussie ontstond, waarbij er onder meer werd gesproken over de opstelling aan tafel: "Ik nam de spanning mee de uitzending in." Genee concludeerde tot slot dat het wellicht beter was geweest om een neutrale presentator aan tafel te zetten, zoals hij na afloop kreeg te horen van collega Jeroen Pauw. Genee zelf had dan ‘gewoon’ als een van de deelnemers aan de discussie aan tafel kunnen gaan zitten: "Nu werd het gezien als verraad en ben ik mijn gevoel te veel gaan inbrengen. Daardoor ging ik soms te ver in mijn fanatisme en dat maakte het ingewikkeld. Een andere presentator was wellicht logischer geweest. Het leek alsof ik Johan wilde roosteren, maar het is net zo goed mijn schuld. Ik ben onderdeel van het team en ik draag de consequenties ook. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor."