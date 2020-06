Van Persie vaart met boezemvrienden Oranje: ‘The Three Musketeers re-united’

Robin van Persie, Ibrahim Afellay en Khalid Boulahrouz zochten elkaar dinsdag na lange tijd weer eens op. De drie oud-internationals waren tijdens hun actieve spelerscarrière al goede vrienden van elkaar en dat is door de jaren heen niet veranderd. 'The Three Musketeers re-united. Bro’s since day 1', schrijft Van Persie.





Van Persie, Afellay en Boulahrouz waren niet de enigen die dinsdag volop genoten van het prachtige weer. Ook Karim El Ahmadi en Mohammed Osman zochten de zon op.





Marcos Senesi is met zijn geliefde uitgewaaid naar tropischere oorden.





Ajax maakte deze week bekend dat Maarten Stekelenburg (37) volgend seizoen na negen jaar terugkeert bij de club. Kik Pierie kijkt uit naar de samenwerking met de doelman, zo blijkt uit deze foto die de negentienjarige verdediger van Ajax dinsdag deelde via Instagram Stories.





Zinédine Zidane was dinsdag jarig. De trainer van Real Madrid vierde zijn verjaardag met (een deel van) zijn gezin. Ook Rafael van der Vaart had reden voor een feestje: zijn dochter Jesslynn werd dinsdag drie.





Tot slot een fraaie mijlpaal voor Daniëlle van de Donk: de speelster van het Nederlands dameselftal en Arsenal rondde dinsdag na acht jaar haar hbo-opleiding sportmanagement en- marketing aan de Johan Cruyff Academy met goed gevolg af.