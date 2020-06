FC Twente grijpt keihard in: ‘Noodzakelijk, hoe pijnlijk ook’

FC Twente heeft dinsdag afscheid moeten nemen van achttien medewerkers, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het betreft in totaal elf fulltimers en zeven parttimers: twintig procent van het personeel. De financiële situatie van de club verslechtert door de corona-uitbraak in hoog tempo en daarom moet de club ingrijpen, zo luidt de verklaring.

“Het is verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen van al deze hardwerkende en toegewijde medewerkers van de club”, benadrukt algemeen directeur Paul van der Kraan op de clubsite. “Na eerdere ontslagrondes in 2015 en 2018 hoopten we hier eigenlijk van gevrijwaard te blijven en dachten we alweer aan een beetje groei, maar door de corona-uitbraak is alles anders. De uitbraak van het virus heeft in de hele wereld, geen land uitgezonderd, grote economische gevolgen. Velen in allerlei branches hebben ermee te maken.”

De evenementenbranche, waartoe het betaald voetbal behoort, is en wordt zwaar getroffen, en dus ook FC Twente. “Daar we het stadion in eigen beheer hebben en ook de horeca, worden we nog eens extra hard getroffen. Door het coronavirus heeft de club sinds maart van dit jaar geen supporters in De Grolsch Veste kunnen ontvangen en de komende maanden zal dat niet veranderen. FC Twente loopt hierdoor met name op het gebied van catering veel inkomsten mis”, vervolgt Van der Kraan. “Daarnaast kunnen vooralsnog op niet-wedstrijddagen geen evenementen worden georganiseerd.”

FC Twente ziet zich genoodzaakt, ‘hoe pijnlijk ook’, om ‘deze rigoureuze maatregel’ te nemen en de club toekomstperspectief te geven. “FC Twente heeft aangeboden betrokken medewerkers alle mogelijke steun te geven bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de club. Dat er de komende weken noodzakelijkerwijs wel nieuwe spelers komen, maakt het voor betrokkenen wel extra moeilijk. Gelukkig begrijpen de medewerkers heel goed dat we een voetbalclub zijn en dat het uiteindelijk gaat om de spelers.”

De spelers van FC Twente zetten ruim een maand geleden hun handtekening en gingen unaniem akkoord met een loonoffer. Dat betekent dat alle spelers een deel van het salaris inleveren over de voorbije maanden. Dat leverde de Enschedese club circa een kwart miljoen euro op.

Hoofd Scouting

FC Twente heeft ook per direct afscheid genomen van Evert Bleuming. De oud-speler was werkzaam als Hoofd Scouting en werd al eerder slachtoffer van een ontslagronde. In 2015 moest hij als scout De Grolsch Veste verlaten samen met Jan van Staa. Kort daarop ging hij aan het werk bij FC Utrecht, waarna hij in 2018 terugkeerde bij FC Twente als Hoofd Scouting en grotendeels de selectie samenstelde van het kampioenselftal in de Keuken Kampioen Divisie.