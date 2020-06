‘Juventus en Barcelona bereiken akkoord voor tachtig miljoen euro’

Barcelona is bereid om Arthur naar Juventus te laten vertrekken. Sky Italia pakt dinsdagmiddag namelijk uit met het nieuws dat de twee clubs een akkoord hebben weten te bereiken ter waarde van tachtig miljoen euro. De enige kwestie die nu nog afgehandeld moet worden is groen licht van Arthur zelf en het is nog maar de vraag of dat er gaat komen.

De Braziliaan, die twee jaar geleden voor maximaal veertig miljoen werd losgeweekt bij Grêmio, heeft al meerdere malen aangegeven voor zijn kans te willen gaan in het Camp Nou. Volgens recente geruchten begint hij echter wel meer te voelen voor een verhuizing naar Turijn en Juventus biedt hem naar verluidt met een jaarsalaris van vijf miljoen een hogere gage dan hij momenteel in Spanje opstrijkt. Trainer Maurizio Sarri is volgens de berichtgeving zeer gecharmeerd van Arthur en wil zijn middenveld rondom de Braziliaan gaan bouwen, zoals hij eerder bij Napoli en Chelsea deed met Jorginho.

De eventuele overgang van Arthur kan ook nog altijd samenhangen met een transfer van Miralem Pjanic in de omgekeerde richting. Barcelona wil de Bosniër graag aan zijn selectie toevoegen en Pjanic zelf staat ook open voor een avontuur in LaLiga. Of het van een ruildeal gaat komen is echter afwachten: Juventus zou de waarde van de 30-jarige Pjanic op 70 miljoen schatten, waardoor het 10 miljoen bij zou moeten betalen voor de 23-jarige Arthur. Barcelona is het er echter niet mee eens dat Pjanic slechts tien miljoen minder waard is dan Arthur.

Het is Barcelona er echter wel veel aan gelegen om deze deal op korte termijn rond te krijgen. De Catalanen hebben volgens Marca nog tot eind deze maand om voor zeventig miljoen aan spelers te verkopen en zo de boekhouding rond te krijgen. Naast Arthur staan ook onder meer Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en Nelson Semedo in de etalage.