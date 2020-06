Johan Derksen gaat ondanks twijfels door bij Veronica Inside

Johan Derksen zal ook volgend seizoen te zien zijn bij Veronica Inside, zo bevestigt een woordvoerder van productiemaatschappij Talpa dinsdagmiddag tegenover NU.nl. De toekomst van de voetbalanalist was even omgeven door twijfels, nadat hij eerder op de dag aan De Telegraaf liet weten eraan te denken om te stoppen. Talpa bevestigt nu echter dat er ‘inmiddels met Derksen is gesproken en het zeker is dat hij terugkeert’.

Derksen ligt al enkele dagen onder vuur na een opmerking over Akwasi. De analist kreeg na zijn grap, waarbij hij de rapper vergeleek met Zwarte Piet, veel kritiek over zich heen en maandag werd een speciale uitzending van het programma gewijd aan het onderwerp racisme. Derksen toonde zich een dag later echter niet gelukkig met de manier waarop het gesprek, waarbij ook onder meer oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin aanwezig waren, was verlopen.

“Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd al met heel weinig plezier naar de uitzending kwam. Daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Als je dan een avond als gisteren hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp volkomen met me eens”, vertelde hij dinsdagochtend aan De Telegraaf. Derksen was onder meer kritisch op de rol die presentator Wilfred Genee vervulde: “Het leek wel of onze Wilfred Nederland wilde redden en in één uur de oorlog tussen beide kampen op social media wilde oplossen. Wilfred doet al jaren zijn best om ons de meest vreselijke dingen te laten zeggen. Dat lokt hij uit. Nu werden we geconfronteerd met een presentator die ons kwalijk nam dat we rare dingen zeiden.”

Derksen sprak verder uit zich op zijn toekomst te zullen beraden: “Ik ben zo van de tafel naar mijn auto gelopen, maar mijn woede trekt met een paar dagen wel weg. Daar ben ik professioneel genoeg voor. Tegelijkertijd doe ik al tweeëntwintig jaar hetzelfde kunstje. Ik ga deze zomer eens goed overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen.” De oud-voetballer heeft nu na een gesprek met het bedrijf echter besloten om ook volgend seizoen weer aan te schuiven.