Everton accepteert verlies van om en nabij 20 miljoen op aankoop van Koeman

Everton neemt afscheid van Morgan Schneiderlin, zo maken the Toffees dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder keert terug naar Frankrijk, waar hij voor OGC Nice gaat spelen. Welke transfersom precies gemoeid is met de overgang van Schneiderlin wordt door Everton niet uit de doeken gedaan, maar de club lijkt akkoord te zijn gegaan met een fors verlies.

Schneiderlin werd begin 2017, toen Ronald Koeman als manager nog de scepter zwaaide bij Everton, voor 23 miljoen euro overgenomen van Manchester United. Sportief directeur Marcel Brands laat hem nu echter voor een flink lager bedrag gaan, zo vertelt zijn tegenhanger bij Nice Julien Fournier aan Europe 1: “De transfersom is acceptabel, aangezien hij uit zal komen tussen de twee en vier miljoen. We hoeven niet veel geld uit te geven om sterker te worden. Morgan voegt veel karakter en stabiliteit toe aan dit elftal.”

De dertigjarige Fransman, die in het verleden vijftien keer uitkwam voor les Bleus, lag oorspronkelijk nog tot volgend jaar vast in Liverpool, waardoor dit voor Everton de laatste mogelijkheid was om een transfersom voor hem te ontvangen. Schneiderlin is de tweede routinier die de club in korte tijd verlaat, aangezien Ajax maandag al melding maakte van de komst van Maarten Stekelenburg.

Nice wordt Schneiderlins tweede werkgever in Frankrijk. De controleur begon zijn loopbaan in de jeugd van Racing Strasbourg en beleefde daar ook zijn doorbraak. Southampton haalde hem vervolgens in 2008 voor 1,5 miljoen naar Engeland, waarna zeven jaar later voor 35 miljoen een overgang naar Manchester United volgde. Mede vanwege blessureleed maakte de middenvelder na zijn vertrek naar Everton drieënhalf wisselvallige seizoenen door op Goodison Park. In het huidige Premier League-seizoen schippert hij tussen bank en basis.