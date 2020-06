Vertonghen keert niet terug bij Ajax: ‘Jan is geen linksback meer’

Jan Vertonghen heeft een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en in de media werd hij regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, de club waar hij doorbrak en in 2012 een transfer naar de Premier League verdiende. Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigt bij Ajax TV dat hij heeft gesproken met de belangenbehartigers van de Belgische routinier, maar een rentree in de Johan Cruijff ArenA lijkt voorlopig uitgesloten.

“Ik heb wel met zijn agent gesproken, maar wij hebben andere keuzes gemaakt. We hebben vertrouwen in Sven Botman en Lisandro Martínez kan daar ook spelen”, aldus Overmars, die doelt op de positie links in het centrum van de verdediging. Met Daley Blind beschikt trainer Erik ten Hag al over een linksbenige centrumverdediger, terwijl Vertonghen bij Ajax niet in aanmerking komt voor een andere positie. “Jan is geen linksback meer”, zegt Overmars over de 33-jarige recordinternational (118 interlands).

Donny van de Beek staat naar verluidt in de belangstelling van Real Madrid en Manchester United. Wanneer hij wordt verkocht, zou Davy Klaassen kandidaat zijn om terug te keren naar Ajax. Ook de terugkeer van de Werder Bremen-middenvelder is volgens Overmars niet aan de orde. “Het zijn de bekende namen die je hoort. Maar ik denk dat we alles redelijk goed op orde hebben”, zo reageert hij.

Net als Van de Beek lijkt ook Nicolás Tagliafico op weg naar de uitgang. Ajax is bereid om mee te werken aan een transfer voor de Argentijnse linksback. “Nico wordt 28 jaar en dan snap ik dat hij een mooie stap wil maken. Dan wil je daarin meedenken. Als die kans er is, dan mag je hem die kans niet ontnemen. Maar alleen als alle voorwaarden goed zijn voor beide partijen. Wij moeten dan gewoon zorgen dat we goede vervangers hebben", aldus Overmars.

Overmars slaagde er al in om voor het nieuwe seizoen het Braziliaanse toptalent Antony aan te trekken. Hij komt voor maximaal 21,75 miljoen euro over van São Paulo. Maandag maakte de club bekend dat Maarten Stekelenburg is gecontracteerd. De ervaren doelman komt transfervrij over van Everton en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen.