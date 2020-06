Torenhoge kijkcijfers: VI moet slechts één programma voor zich dulden

De uitzending van Veronica Inside maandagavond heeft veel kijkers getrokken. Volgens de gegevens van Stichting Kijkonderzoek hebben ruim 1,7 miljoen mensen naar de show van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gekeken, een record voor het programma. De uitzending stond in het teken van racisme naar aanleiding van enkele uitspraken van Derksen over rapper Akwasi vorige week.

Derksen was vorige week erg kritisch over Akwasi, die op de Dam in Amsterdam een fel betoog hield over racisme en Zwarte Piet. Tijdens de uitzending van vorige week stelde Derksen bij wijze van grap de vraag of een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden Akwasi niet was. De analist kreeg nadien veel kritiek en adverteerders besloten geen reclametijd meer in te kopen rond het programma.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

Maandagavond besprak Derksen samen met Genee, Van der Gijp, Wim Kieft, advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta het onderwerp racisme. Liefst 1,7 miljoen mensen keken uit naar de reactie van Derksen op alle ophef. Dit blijkt een kijkcijferrecord: het record op zender Veronica stond tot nu toe op 818.000 kijkers. Ook bij hun oude werkgever RTL wisten de mannen nooit zo'n topscore te behalen.

Waar het tv-programma vorige week de achttiende plek innam in de Dag Top 25, bereikte de voetbalshow afgelopen maandag de tweede plek op de lijst. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 had met 2.230.000 kijkers meer bekijks. In de uitzending van Veronica Inside toonde Derksen meer begrip voor de situatie van de gekleurde medemens, maar hij wilde niet door het stof gaan. "Ik heb een verkeerde grap gemaakt, maar die werd uitvergroot en werd een nationale rel."