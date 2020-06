93 procent steunt Derksen in tirade: ‘Het wordt gebagatelliseerd, flikker op!’

Johan Derksen ligt niet wakker van de boycot van de internationals van Oranje. Naar aanleiding van enkele uitspraken van de analist over rapper Akwasi vorige week besloten de spelers van het Nederlands elftal niet meer in gesprek te gaan met Veronica Inside. "Ik neem de spelers van het Nederlands elftal helemaal niet serieus", aldus Derksen maandagavond. Uit een poll van De Telegraaf blijkt de analist veel steun te genieten inzake zijn uitspraken over de boycot.

"Dezelfde jongens die nu een ethisch statement maken zingen straks het Wilhelmus in Qatar", vervolgt Derksen, die doelt op de ophef rond het WK van 2022 in Qatar. De stadions in het land in het Midden-Oosten zijn gebouwd door mensen die volgens onder meer Amnesty International kunnen worden getypeerd als moderne slaven. Derksen weet dat de arbeiders, die bijvoorbeeld uit Nepal, India, Bangladesh en Pakistan komen, in zeer slechte omstandigheden vertoeven.

"Als ze komen, moeten ze meteen hun paspoort inleveren, ze worden als beesten in barakken ondergebracht, ze moeten de hele dag in de brandende zon werken, ze krijgen vaak hun geld niet, of pas als het stadion af is, ze kunnen niet weg als ze dat willen, omdat ze hun paspoort niet hebben. Ze worden daar als slaven mishandeld. Het wordt gebagatelliseerd door de voetbalwereld, want Derksen maakt een verkeerde grap, dus: boycotten! En straks daar wel het Wilhelmus zingen? Joh, flikker op!"

Derksen krijgt op social media veel bijval wat betreft zijn opmerkingen en ook uit een poll van De Telegraaf blijkt dat veel mensen de analist steunen. 91 procent van de 33378 deelnemers van de enquête vindt dat de uitspraken van Derksen over Akwasi onder de vrijheid van meningsuiting valt. Daarnaast vinden mensen dat de actie van de Oranje-internationals nogal 'dubbelhartig' is, zo klinkt het.

'Wel een boycot van een voetbalprogramma, maar geen stelling nemen tegen het WK voetbal in Qatar, een land waar 'moderne slavernij' nog bestaat en veel doden onder uitgebuite arbeiders aan stadions zijn gevallen.' Als de spelers zo begaan zijn met mensenrechten, dan zou een boycot van het WK in 2022 pas een echt statement zijn, vinden de meeste respondenten (93 procent van De Telegraaf-lezers).

Thijs Zonneveld, columnist van het Algemeen Dagblad, vindt de opmerkingen van Derksen over het WK van Qatar niet te vergelijken met de boycot van Oranje. "Sinds een paar dagen is het hele land in de ban van het WK voetbal van 2022. De mensenrechten van Nepalese bouwvakkers zijn de sleutel die op alles past. "MAAR HET WK IN QATAR DAN???" is plots het antwoord op alles", schrijft de oud-wielrenner in de krant. Het begon volgens Zonneveld met Derksen, die 'al jaren de rol van quasi-seniele oom op een verjaardagsfeestje vertolkt'.

"Nu er zo'n brede volksbeweging is ontstaan tegen het WK in Qatar, lijkt het me hét moment om er iets mee te doen. Dat WK gaat over de lijken van Nepalese arbeiders. Weg ermee. Heel Nederland op de barricaden en let maar eens op: dat WK is zó weg uit Qatar. Misschien is het slim om alvast een nieuw nationaal thema te verzinnen voor als dit is gelukt. De behandeling van de Oeigoeren in China, kinderarbeid in Bangladesh of de krimpende pinguïnpopulatie op de Galapagoseilanden: het maakt niet uit wat. Alles om maar niet in de spiegel te hoeven kijken", is de columnist cynisch.