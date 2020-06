‘Dessers maakt miljoenentransfer: nieuwe trainer is 'wild' van de spits'

Cyriel Dessers gaat Heracles Almelo verlaten, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de krant heeft de Eredivisionist een akkoord bereikt met Racing Genk van vier miljoen euro. De spits, samen met Steven Berghuis topscorer van de Eredivisie, tekent in België een contract voor vier seizoenen. Heracles vroeg aanvankelijk zes miljoen, maar ging dus uiteindelijk akkoord met een lager bedrag.

Om 'contractuele redenen' wordt de deal wel pas op 1 juli officieel gemaakt. Tot die tijd blijft Dessers meetrainen in Almelo, zo klinkt het. De gesprekken tussen Genk en Heracles liepen al enkele weken, maar een doorbraak bleef lang uit. Heracles vroeg aanvankelijk zes miljoen euro, een bedrag dat Genk te gortig vond. Uiteindelijk vond men elkaar bij een transfersom die rond de vier miljoen ligt. Hiermee wordt Dessers na Lennart Czyborra (4,5 miljoen euro naar Atalanta) de duurste uitgaande transfer van Heracles ooit.

De 25-jarige aanvaller geldt bij Racing Genk als de definitieve vervanger van Mbwana Samatta, die in de winterstop naar Aston Villa vertrok. Genk had Dessers drie jaar geleden ook al op de radar, maar toen drukte de club niet door. Mede door het feit dat trainer Hannes Wolf 'wild' is van Dessers, heeft men nu wel daadkrachtig geacteerd. De Duitser was naar verluidt onmiddellijk gecharmeerd door zijn snelheid, wendbaarheid en doelgerichtheid: 'Kaufen!'

In de winterstop was Dessers al dicht bij een vertrek bij Heracles. Zowel Celta de Vigo als het Italiaanse SPAL toonden interesse in de Belg met Nigeriaanse roots. Dessers, die in België al uitkwam voor OHL en Lokeren, had zin in een stap hogerop, maar Heracles weigerde toen elk bod. Hij kreeg wel de garantie dat Heracles deze zomer constructief zou meewerken aan een transfer.