Humberto Tan slaat terug: ‘Dat heb ik tegen Wilfred gezegd’

Maandagavond had Veronica Inside een speciale uitzending die was gewijd aan racisme. Advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta waren te gast, maar Wilfred Genee vertelde dat hij ook andere mensen probeerde te strikken, zoals Humberto Tan. De presentator bedankte vriendelijk, maar baalt nu stevig dat hij op Twitter fel wordt aangesproken op het feit dat hij maandag niet wilde komen.

Derksen was vorige week maandag zeer kritisch over rapper Akwasi, die op de Dam in Amsterdam een betoog hield over racisme en Zwarte Piet. Tijdens de uitzending van vorige week stelde Derksen bij wijze van grap de vraag of een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden Akwasi niet was. De analist kreeg nadien veel kritiek en adverteerders besloten geen reclametijd meer in te kopen rond het programma.

Genee wilde bij de uitzending van maandagavond graag in de studio in gesprek met verschillende gasten, onder wie Akwasi, Ruud Gullit, Hedwiges Maduro en dus Tan. De vier heren voelden er echter niets voor om aan te schuiven. "Je moet je eigen brandje blussen", zou Gullit hebben gezegd. Tan legt tegenover De Telegraaf uit waarom ook hij niet aanwezig was bij Veronica Inside.

Tan bevestigt dat hij een goed gesprek heeft gehad met Genee, ook al zijn de twee 'geen beste vrienden'. "Ik ga alleen toch niet aan Johan uitleggen waarom racisme erg is? Ik heb tegen Wilfred gezegd: Jij weet zelf hoe het is. Ik hoop niet dat jouw kinderen ooit thuis komen met vreselijke verhalen", doelt de presentator op de Perzische komaf van de vrouw van Genee.

Op Twitter wordt Tan aangepakt vanwege zijn afwezigheid bij de uitzending, iets wat de presentator moeilijk kan begrijpen. "Ooh... goede tijdlijn weer. Waarom zou ik bij VI MOETEN zitten? Zou wat zijn als alle redacties iedereen zou noemen die niet kan of wil komen. Maar kennelijk is het boeiend om te zeggen dat ik gevraagd ben. En als ik niet netjes ga opzitten: de Twitter wind van voren. So be it..."