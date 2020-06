Overtreding Denswil op De Ligt helpt Juve op weg naar succesvolle hervatting

Juventus heeft zich maandagavond weten te herstellen van de verloren Copa Italia-finale van afgelopen woensdag. La Vecchia Signora nam het in zijn eerste wedstrijd sinds de hervatting van de Serie A op tegen Bologna en trok via doelpunten van Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala uiteindelijk met 0-2 aan het langste eind. Juventus vergroot zijn voorsprong op nummer twee Lazio door deze overwinning tot vier punten, al krijgen de Romeinen woensdag tegen Atalanta weer de kans om de marge te verkleinen.

Matthijs de Ligt begon naast Leonardo Bonucci in het hart van de verdediging. De Oranje-international speelde met 22 minuten op de klok echter een hoofdrol aan de andere kant van het veld toen hij bij een corner naar de grond werd gewerkt door Stefano Denswil. Scheidsrechter Gianluca Rocchi moest na dit incident de VAR raadplegen om tot een beslissing te komen en wees vervolgens naar de penaltystip, waarna Ronaldo de eerste treffer van de avond voor zijn rekening nam.

Een kwartier later was het opnieuw raak voor de bezoekers dankzij een fraaie treffer van Dybala. De Argentijn kreeg de bal na een door Federico Bernardeschi met de hak verlengde pass van De Ligt aangespeeld op de rand van de zestien en krulde het leer vervolgens op fraaie wijze langs Lukasz Skorupski in de linkerbovenhoek. Dik vijf minuten later was er ook nog een kans voor Dybala om voor de rust de 0-3 te maken, maar de spelmaker zag zijn inzet deze keer langs de verkeerde kant van de paal verdwijnen.

Bernardeschi toonde zich na zijn rol bij de 0-2 van Dybala ook in het begin van de tweede helft zeer actief. Ronaldo schoot niet lang na de hervatting van de wedstrijd op aangeven van de Italiaan naast en een minuut later was het Bernardeschi zelf die de paal trof. Via Ricardo Orsolini liet Bologna zich met nog een halfuur te gaan ook in aanvallend opzicht zien, maar zijn schot eindigde naast het doel van Wojciech Szczesny. Een minuut of vijf later kreeg trainer Maurizio Sarri toch nog een tegenvaller te verwerken toen Matteo De Sciglio de strijd met een spierblessure moest staken.

De verdediger voegt zich bij een toch al goedgevulde ziekenboeg, die verder ook Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Gonzalo Higuaín en Sami Khedira herbergt. Zijn vervanger Danilo haalde het einde van de wedstrijd overigens ook niet: vlak nadat een doelpunt van Ronaldo in de slotminuut werd afgekeurd wegens buitenspel, moest hij inrukken met zijn tweede gele kaart in negen minuten tijd. Aan de kant van Bologna maakte naast Denswil overigens ook Mitchell Dijks de negentig minuten vol. Jerdy Schouten ontbrak vanwege een schorsing.