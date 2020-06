‘Ontevreden Frenkie de Jong dreigt met terugkeer naar Nederland’

Frenkie de Jong moest de afgelopen twee wedstrijden van Barcelona aan zich voorbij laten gaan vanwege een kuitblessure en de Oranje-international is naar verwachting ook in de aankomende wedstrijden van de Catalanen niet van de partij. TV3 weet maandagavond zelfs te melden dat De Jong totaal niet te spreken is over de gang van zaken in Barcelona en denkt aan een tijdelijke terugkeer naar Nederland om te revalideren.

Volgens de Catalaanse zender is De Jong niet blij met de manier waarop de medische staf van Barcelona is omgegaan met zijn kwetsuur en dreigt hij nu met een terugkeer naar Nederland, om daar aan zijn herstel te werken. De middenvelder is de volgende in een steeds langer wordende rij van Barcelona-spelers die binnenskamers hun onvrede over de medische begeleiding zouden hebben geuit.

TV3 voegt verder toe dat De Jong ervan uitgaat dat hij dit LaLiga-seizoen niet meer in actie zal komen. Barcelona speelt op 19 juli zijn laatste competitiewedstrijd tegen Deportivo Alavés en De Jong staat naar verwachting een aantal weken aan de kant. Trainer Quique Setién spraak eerder op de maandag de hoop uit nog over de middenvelder te kunnen beschikken, maar De Jong zelf lijkt hier dus niet meer in te geloven. “De blessure van De Jong valt mee. We moeten het herstel afwachten, maar de verwachting is dat hij dit seizoen zeker nog een aantal wedstrijden kan spelen”, reageerde Setién op een persmoment.

Het geval-De Jong is volgens de berichtgeving bepaald niet uniek. Andere spelers van Barcelona zouden ook het gevoel hebben dat er verkeerde diagnoses worden gesteld, dat de revalidatietrajecten slecht worden gepland en dat er sprake is van veel terugslagen op het moment dat geblesseerde spelers hun rentree willen maken. Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé zijn onlangs bijvoorbeeld naar Qatar gereisd om daar onder toezicht van de Franse bond te revalideren. Laatstgenoemde maakte in november zijn rentree na blessureleed en liep vrijwel meteen daarna een zware hamstringblessure op.