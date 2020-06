Hakan Calhanoglu schittert en leidt AC Milan naar cruciale overwinning

AC Milan heeft zich goed hersteld van de uitschakeling in de halve finales van de Coppa Italia. In de eerste Serie A-wedstrijd na de coronastop zegevierde het team van trainer Stefano Pioli maandagavond met 1-4 over laagvlieger Lecce. De Noord-Italianen hadden in de vijf competitieduels voorafgaand aan de coronacrisis slechts één zege geboekt en dus komt de driepunter in het Stadio Via del Mare zeer gelegen. Milan heeft nu evenveel punten als nummer zes Napoli, dat dinsdagavond nog een uitwedstrijd bij Hellas Verona speelt.

Milan, zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, Mateo Musacchio en Leo Duarte, startte sterk aan de eerst helft en zette Gabriel, een voormalige Rossonero, in de eerste twintig minuten diverse keren aan het werk. De doelman verrichtte goede reddingen op pogingen van Giacomo Bonaventura, Samu Castillejo, Franck Kessie en Theo Hernández, maar moest zich in de 26e minuut toch gewonnen geven. Na een lage voorzet van Hakan Calhanoglu vanaf rechts tikte Castillejo de bal van enkele meters diagonaal binnen: 0-1.

Lecce dacht tien minuten later op gelijke hoogte te komen, maar de VAR verleende geen medewerking. Na een sierlijke pass van Marco Calderoni vanaf links schoot Biagio Meccariello de bal bij de tweede paal achter Gianluigi Donnarumma, maar de grensrechter dacht aan buitenspel van de verdediger en de VAR keurde de treffer naderhand inderdaad af. Domper op de eerste helft van Milan was het uitvallen van Simon Kjaer vlak voor rust met een enkelblessure.

In de tweede helft trok het team van Pioli het duel definitief naar zich toe, al kwam Lecce na 54 minuten nog wel op 1-1. De voor Kjaer ingevallen Matteo Gabbia maakte een overtreding op Khouma Babacar en Marco Mancuso verzilverde de toegekende elfmetertrap. Eén minuut na de gelijkmaker kwam Milan alweer op voorsprong. Gabriel kon een schot van Calhanoglu maar half keren en Bonaventura rondde simpel af: 1-2.

Ante Rebic tekende twee minuten later voor de derde treffer van Milan en wederom had Calhanoglu een aandeel: de Turk stuurde Rebic de diepte in toen alle spelers van Lecce op de helft van Milan stonden en niet veel later lag de bal weer achter Gabriel. Rafael Leao bepaalde de eindstand door een voorzet van Andrea Conti van dichtbij binnen te koppen: 1-4. AC Milan wacht komende zondag een thuisduel met AS Roma, dat nu zes punten meer heeft én woensdagavond nog in eigen huis tegen Sampdoria speelt.