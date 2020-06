Johan Derksen zoekt frontaal tegenaanval in debat over rapper Akwasi

Johan Derksen biedt allesbehalve zijn excuses aan voor zijn grap over rapper Akwasi. De analist van Veronica Inside bijt maandagavond in debat met topadvocaat Natacha Harlequin en Dries Boussatta, die te gast zijn in de talkshow, fel van zich af. "Ik bied mijn excuses niet aan, ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof", zo opende Derksen de avond.

Derksen begint met context te schetsen over zijn uitspraak. "Hoe ontstaat zoiets: ik had nog nooit van Akwasi gehoord. Die zie ik op een plein, staat ie opeens heel emotioneel te schreeuwen, op te roepen tot agressie en geweld. Dat vond ik vreemd. Het was een hele vredige goede demonstratie verder. En dan komt zo'n man, die gaat daar staan te schreeuwen. Toen mocht ie later bij Beau dat nog een keer in andere woorden herhalen, zonder enig tegengas. Dan denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat iemand zo'n vredige demonstratie kaapt, om geobsedeerd door Zwarte Piet, zo'n hele avond te verstieren."

"Toen heb ik dus heel cynisch, als kat naar Akwasi, gezegd: 'Het is toch niet Akwasi, weten we dat zeker?' Dat was alles. In dit programma heb je meningen. Als wij over racisme praten, heb je meningen, maar je hebt in dit programma ook grappen. Of het een goede grap is? Ik kan haast niet zeggen dat het een goede grap is als ik de media deze week gevolgd heb, want ik heb ze links en rechts om de oren gekregen. Ik vind het gekke. Ik maak een verkeerde grap, die wordt uitvergroot en wordt een nationale rel, maar Akwasi roept op tot geweld, en dat wordt geaccepteerd. Dat vind ik gek."

Advocaat Natacha Harlequin is met name benieuwd naar de intentie van Derksen met zijn grap. "Mijn ergernis over het gedrag van Akwasi, én op de Dam, én bij Beau, uiten", aldus Derksen. "Ik dacht: die mag wel een tikje terug hebben, dat hij niet iedere demonstratie kan kapen met zijn geschreeuw over Zwarte Piet." Harlequin reageert daarop als volgt: "Dat tikje terug wordt een vuistslag op zijn huidskleur, dat is hoe hij het aanvoelt." Derksen: "Maar hoe Akwasi het aanvoelt... hij moest eens weten hoe het Nederlandse volk het aanvoelt als hij oproept tot geweld. De intentie was niet meer dan een grap, omdat dit een programma is waar ook weleens een grap op tafel komt."

Derksen is hoogst verbaasd over de manier waarop de ophef over zijn uitspraak ontstond. "Ik vind het volkomen belachelijk. Het wordt creatief geknipt op internet gezet, want de uitzending was maandag, niemand heeft gereageerd. Ik heb dinsdag bij Beau gezeten, het er ook nog over gehad, niemand heeft erop gereageerd. Dan komt het op internet of waar dan ook, dan gaan de mensen die de uitzending niet gezien hebben, op een klein fragmentje op Facebook reageren. Dan krijg je een kettingreactie en dan heb je plotseling een rel. Het zal me een zorg zijn, maar ik vond dat ik het volste recht had om wat te zeggen over Akwasi. En als hij wit geweest was, en hetzelfde gezegd had op de Dam, had ik dezelfde grap gemaakt. Ik vind het eerlijk gezegd niet zo relevant wat Akwasi ervan vindt, want ik heb me ontzettend aan zijn gedrag gestoord."

Als presentator Wilfred Genee zich in de discussie mengt, herhaalt Derksen dat hij absoluut zijn excuses niet aanbiedt. "Ik heb totáál geen spijt van deze grap, ondanks het feit dat het een verkeerde grap was, dat wil ik dan wel zeggen. Er zit helemaal geen intentie bij, dit ontstaat spontaan aan tafel hier."