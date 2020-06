Overmars heeft hoge verwachtingen: ‘Hij zit ook heel dicht in buurt van Hakim’

Ajax komt dit seizoen niet meer in actie in de Eredivisie en dus kan het vizier voor directeur voetbalzaken Marc Overmars vol op de aankomende voetbaljaargang. De sportbestuurder krijgt mogelijk te maken met het vertrek van een aantal bepalende spelers, terwijl er ook huurlingen terugkeren en er met Antony al een grote aankoop is gedaan.

Een van de spelers die in verband wordt gebracht met een transfer is doelman André Onana. Overmars houdt maandagavond in een interview op FOX Sports echter een slag om de arm wat betreft de doelman uit Kameroen: “Hij voldoet aan onze normen: hij heeft prijzen gewonnen, is beter geworden en hij is klaar voor de volgende stap. Maar ik sluit echt niet uit dat hij nog een jaartje blijft”, legt Overmars uit.

Huurlingen Noa Lang, Sven Botman en Lisandro Magallán keren deze zomer terug in Amsterdam en voor laatstgenoemde wordt het een hele uitdaging om nog terug te keren in de selectie van trainer Erik ten Hag: “Dat wordt natuurlijk een moeilijk verhaal bij Ajax, dus we moeten in de komende periode zien dat we daar een oplossing voor kunnen vinden”, vervolgt Overmars over de Argentijnse verdediger, die anderhalf jaar geleden voor negen miljoen euro werd aangetrokken.

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

Antony is met een prijskaartje dat kan oplopen tot bijna 22 miljoen nog een stuk duurder dan Magallán was en Overmars heeft hoge verwachtingen van de twintigjarige Braziliaan, die zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan zal sluiten bij zijn nieuwe werkgever: “Hij is een grote aankoop natuurlijk van voor de corona-situatie. Ik denk dat hij een beetje vergelijkbaar is met David Neres, hij zal ook moeten wennen aan Nederland.”

“En ik denk dat we een perfecte situatie voor hem hebben: hij kan vanaf de rechterkant spelen, vanaf de linkerkant, hij kan vanaf ‘10’. We geven hem de tijd om gewoon een beetje aan Nederland te wennen. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoor, het is echt een creatieve speler.” Overmars denkt ook dat de nieuwkomer kan helpen om het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea op te vangen: “Antony zit ook heel dicht in de buurt van Hakim, hoor. Een linkspoot, hij heeft een steekpass. Laten we eens kijken hoe zich dat ontwikkelt.”