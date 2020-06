José Mourinho doet openbaring over Steven Bergwijn: ‘Ik ben altijd eerlijk’

Steven Bergwijn deed zaterdagavond van zich spreken door bij de hervatting van de Premier League direct te scoren tegen Manchester United (1-1). De aanvaller van Tottenham Hotspur kan als vanzelfsprekend rekenen op complimenten van manager José Mourinho, die maandag op de persconferentie een opvallende onthulling doet over de in januari van PSV overgekomen Bergwijn.

Na een slepende transfersoap, waarin PSV-directeur Toon Gerbrands de onderhandelingen tijdelijk stillegde, vertrok Bergwijn eind januari uiteindelijk voor 32 miljoen euro naar Tottenham. "Aanvankelijk, en ik ben hier altijd eerlijk over, was Bergwijn niet mijn eerste optie toen we afgelopen winter besloten om de transfermarkt op te gaan", aldus Mourinho, die niet zegt wie er buiten Bergwijn in beeld waren. Tottenham was volgens de Engelse media eind januari aanvankelijk op zoek naar een centrumspits, nadat aanvoerder Harry Kane een zware spierblessure had opgelopen. Toen Krzysztof Piatek van AC Milan en Islam Slimani van Leicester City onhaalbaar bleken, schakelden the Spurs door naar Bergwijn.

Mourinho begint vervolgens aan een lovend betoog over zijn 22-jarige pupil. "Achteraf is het een geweldige beslissing geweest. Een speler met een geweldige toekomst, die zowel aan de rechter- als linkerkant kan spelen. Hij is een goede speler, een goede professional en een goede jongen. Gefeliciteerd aan mijn club, voor de manier waarop ze het gedaan hebben. We zijn meer dan blij met hem, niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege zijn professionele houding. De manier waarop hij traint, waarop hij leeft. Hij is van het soort dat alleen maar beter kan worden."

Over mogelijke aankopen deze zomer wil Mourinho nog niet veel kwijt. "Je ziet andere clubs al investeren en belangrijke aankopen doen, terwijl er nog acht wedstrijden te gaan zijn", aldus de Portugees. "Of ik verwacht dat we niets doen en volgend seizoen met exact dezelfde selectie verdergaan? Mijn antwoord is nee. Ik verwacht dat we ons gaan versterken op twee of drie posities."