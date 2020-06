Genee had unieke meeting met Derksen: ‘Ik heb Johan nu eindelijk zo ver’

Wilfred Genee verwacht maandagavond een 'bijzondere uitzending' van Veronica Inside. De presentator van de controversiële voetbaltalkshow reisde afgelopen zaterdag samen met René van der Gijp, de vaste analist van het programma, af naar Grolloo voor een gesprek met Johan Derksen. Genee heeft na de conversatie met Derksen goede hoop dat laatstgenoemde 'nou eens gaat luisteren', zo vertelde hij maandag in het gelijknamige radioprogramma, dat hij ook presenteert.

De heren van Veronica Inside reageren vanavond op de enorme ophef die ontstond na de uitzending van vorige week, waarin Johan Derksen rapper Akwasi met Zwarte Piet in verband bracht. "Het wordt een bijzondere uitzending vanavond", aldus Genee, die het na de storm van kritiek nodig vond om Derksen thuis op te zoeken. "Het was een vrij uniek moment dit weekend. Ik zag Johan zijn reactie in het AD, dat hij zei dat het een storm in een glas water was, en: 'Het waait wel over'. En: 'Het was best wel een goede grap voor mijn doen.' Toen zat ik daar vrijdagavond over na te denken en toen heb ik René gebeld, van: 'Wij moeten eens even naar Johan toe.' Toen heb ik de vrouw van Johan gebeld en heb ik gevraagd wanneer Johan thuis was, en dat ze niet moest zeggen dat wij langs zouden komen."

Wilfred Genee maakt bijzondere details over uitzending bekend

Wilfred Genee maakt bekend dat Veronica Inside vanavond 'verschillende' gasten ontvangt om in debat te gaan met Johan Derksen. Lees artikel

"Dus René en ik zijn samen in de auto gestapt. We hebben anderhalf uur met Johan gezeten, en alles rustig doorgenomen. Omdat je er ook niet zomaar aan voorbij kan gaan, wat er allemaal gebeurt, en wat er aan de hand is. En er waren onderling ook nog wat spanningen de afgelopen weken, zo aan het einde van het seizoen, weet je wel, dan worden de irritaties al wat groter. We zouden eigenlijk op 1 juni stoppen, maar we zijn een maandje doorgegaan. Dan zeg je nu met terugwerkende kracht: dat hadden we beter niet kunnen doen", zo lacht Genee samen met sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn op de radio.

Genee heeft goede hoop dat Derksen zijn toon vanavond iets zal aanpassen. "We hebben echt een heel goed gesprek gehad. Ik heb gezegd: 'Johan, het is misschien ook weleens tijd om de dialoog aan te gaan, om eens te luisteren, wat er aan de hand is.' En ik heb nu Johan eindelijk zo ver dat hij dat ook vindt. Hij zegt ook: 'We moeten echt eens gaan luisteren.' Hij gaat echt niet door het stof denk ik vanavond, hij gaat natuurlijk op zijn eigen brompotmanier er weer bij zitten, maar luisteren kan toch geen kwaad?"

Gullit trekt twee conclusies na telefoontjes met Genee en Van der Gijp

Ruud Gullit vertelde zondagavond dat de heren van VI ‘zich niet gerealiseerd hebben dat het erger was dan men dacht’. Lees artikel

De uitzending van vanavond bevat in ieder geval geen reclameblokken. "We hebben een uur de tijd, maar erna zit een film, dus er zit een beetje speling in. Omdat die reclameblokken er niet in zitten kun je natuurlijk ook langer doorgaan. Waar ik op hoop? Ik hoop gewoon dat we nadat we er zaterdag met Johan over gesproken hebben, hij er tenminste een beetje voor openstaat. Ik denk niet dat hij door het stof gaat, ik weet niet wat hij allemaal gaat doen, maar dat hij nou eens gaat luisteren. Dat is volgens mij de kern van vanavond. En hij zal absoluut zijn mening hebben en weer los gaan over allerlei dingen, ach het wordt gewoon Veronica Inside", zo besluit Genee.