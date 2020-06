Chelsea verkoopt Kroaat met nul duels in zes jaar voor vijftien miljoen

Mario Pasalic maakt definitief de overstap van Chelsea naar Atalanta. De club uit de Serie A huurde de Kroatisch international al twee seizoenen en maken nu gebruik van de koopoptie. Nadat Chelsea voor de komst van Hakim Ziyech en Timo Werner maximaal 97 miljoen euro neertelde, mag de club nu 15 miljoen euro bijschrijven voor de verkoop van de 25-jarige Pasalic.

De in Duitsland geboren Pasalic maakte op jonge leeftijd naam bij Hajduk Split. In 2014 raakte Chelsea overtuigd en telde het circa vier miljoen euro neer om hem naar Londen te halen. In zes jaar tijd heeft hij nooit een wedstrijd voor het eerste elftal van the Blues gespeeld. De afgelopen jaren werd hij door de club verhuurd aan Elche, AS Monaco, AC Milan en Spartak Moskou, voordat hij in 2018 bij de Serie A-club terechtkwam. Chelsea slaagde er vorig jaar nog in om Pasalic te verleiden tot het tekenen van een nieuw contract tot medio 2022. Hierdoor voorkwam de club dat de twaalfvoudig international transfervrij vertrok.

In zijn eerste seizoen bij Atalanta hielp Pasalic zijn ploeg aan een derde plaats in de competitie en daarmee rechtstreekse kwalifictie voor de groepsfase van de Champions League. Voor de hervatting van het huidige seizoen is Atalanta, dat zich kwartfinalist van het miljardenbal mag noemen, terug te vinden op de vierde plaats in de Serie A. Na het vertrek van Pasalic hoopt Chelsea nog een linksback aan te trekken. Volgens Engelse media staat Leicester City-verdediger Ben Chilwell bovenaan het wensenlijstje van manager Frank Lampard.