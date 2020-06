Wilfred Genee maakt bijzondere details over uitzending bekend

Het voetbalpraatprogramma Veronica Inside kent maandagavond voor het eerst géén reclameblok, zo heeft presentator Wilfred Genee bevestigd op het gelijknamige radioprogramma. Daarmee lijken adverteerders gehoor te geven aan de oproep van verschillende bekende Nederlanders, die pleitten voor een boycot van het programma nadat Johan Derksen rapper Akwasi bij wijze van grap had vergeleken met Zwarte Piet. Diverse adverteerders maakten daarop bekend zich terug te trekken.

Genee laat maandagmiddag verder weten dat er 'verschillende' gasten aanwezig om het debat aan te gaan met Derksen. Genee houdt de namen geheim, maar zegt wel dat het in ieder geval niet om Ruud Gullit of Humberto Tan gaat, met wie hij de afgelopen dagen wél uitgebreid sprak. Behalve Genee, Derksen en René van der Gijp zitten ook Wim Kieft en twee andere gasten aan tafel. Volgens het Algemeen Dagblad is Dries Boussatta een van de gasten. De Nederlandsde oud-voetballer met Marokkaanse ouders speelde drie interlands voor Oranje.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

Maiko Valentijn, CEO van het toonaangevende mediabureau MediaCom dat in Nederland zendtijd inkoopt namens adverteerders, liet zondag weten dat er sprake is van een 'breekpunt'. "Onze adverteerders verdienen uitleg hoe te voorkomen dat ze met hun reclame in een omgeving terecht komen van ‘content’ die haaks staat op waarvoor deze merken staan", vertelde hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er is nu een tweedeling onder adverteerders. Een deel wil gewoon niet geassocieerd worden met de inhoud en neemt afstand. Dan moeten we daar wel iets mee."

"Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang", reageerde Derksen al tegen het Algemeen Dagblad. "Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap (over Akwasi, red.). Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik." Derksen is niet bang dat de voetbaltalkshow wordt geschrapt. "Dat is mijn afdeling niet. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over."