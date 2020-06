‘Ajax is overtuigd en gaat bod uitbrengen op toptalent van São Paulo’

Igor Gomes staat naar verluidt in de serieuze belangstelling van Ajax. Volgens Yahoo Esportes gaan de Amsterdammers een bod uitbrengen op de 21-jarige middenvelder, die bij São Paulo ploeggenoot is van Ajax-aankoop Antony. De Amsterdamse clubleiding zou al in contact zijn met het management van de Braziliaanse middenvelder.

Ajax maakte eerder dit jaar al de komst van Antony bekend. Het Braziliaanse toptalent komt voor 15,75 miljoen euro is aangetrokken. De transfersom kan middels variabelen oplopen tot maximaal 21,75 miljoen euro. Volgens Yahoo is de verwachting dat de transfersom die Ajax gaat uitbrengen hoger ligt dan het bedrag dat voor Antony is betaald.

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

Gomes staat er goed op bij de scouts in Europa. Ajax is namelijk niet de enige club met interesse, daar hij eerder al in verband werd gebracht met Barcelona, Real Madrid en Sevilla. De aanvallende middenvelder beschikt bij zijn huidige club over een contract tot medio 2023. Naar verluidt staat er in zijn verbintenis een vastgestelde afkoopsom van vijftig miljoen euro.

Antony kan ploeggenoot meenemen naar Amsterdam: ‘Ajax toont interesse’

Lees hier ons achtergrondverhaal over Igor Gomes en de interesse van Ajax die al langer speelt. Lees artikel

In Brazilië wordt Gomes regelmatig vergeleken met oud-international Kaká. “Het is eigenlijk niet goed om vergelijkingen te maken, dat legt te veel druk op hem. Maar ja, het klopt dat hij me heel erg aan mezelf doet denken qua speelstijl”, zei de oud-voetballer van onder meer AC Milan en Real Madrid eerder dit jaar zelf over de vergelijking.