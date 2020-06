‘Ik ken Johan Derksen niet als racist, wel als iemand die discrimineert’

Johan Derksen ligt al dagen hevig onder vuur nadat hij een misplaatste grap maakte tijdens een uitzending van Veronica Inside. Hij vergeleek rapper Akwasi bij wijze van grap met Zwarte Piet en dat leidde onder meer tot een drastisch besluit van de spelers van het Nederlands elftal, die zich niet meer laten interviewen door het programma. De discussie wordt in Nederland breed gevoerd en ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien en aanvoerder Anco Jansen laten hun mening horen.

“Ik zie Johan Derksen niet als een racist”, zegt Lukkien in een interview met het Dagblad van het Noorden. “De grap die hij maakte is niet van een niveau dat mensen er blij van worden, dat kan en dat recht heeft hij ook in dat programma. Ik heb daar niet heel erg wakker van gelegen. Andere mensen blijkbaar wel en die vinden het een optelsom. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Het is hartstikke goed dat we dit aan de kaak stellen. Sommige mensen hebben nog altijd het idee dat racisme bijna niet voorkomt, maar dat is dus niet zo. We moeten dit probleem aan de kaak stellen en het hoofd bieden.”

“In Nederland mag je een standpunt innemen”, vervolgt de FC Emmen-trainer. “Waar wij tegenwoordig wereldkampioen in zijn, is dat iedereen daar ook iets van gaat vinden. Het Nederlands elftal heeft het recht om hier iets van te vinden. Daar kun je ook alleen maar begrip voor opbrengen, want ik heb de standpunten van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gelezen. Daar is iets voor te zeggen. Alleen: ik heb het programma maandag ook gezien en het was niet een heel erg geslaagd grapje en ook een hele verkeerde timing, maar ik ken Derksen niet als een racist. Wel als iemand die mensen discrimineert, maar niet op basis van ras of huisdkleur.”

Jansen heeft er zijn eigen kijk op: “Neem een voorbeeld aan mij en trek het je niet zo aan. Heb er een keer geen mening over. Ik snap eigenlijk niet waar iedereen zich zo druk om maakt”, aldus Jansen, die de uitzending niet heeft gezien en er liever ook niet veel over kwijt wil. Hij zou het betreuren wanneer Veronica Inside wordt geschrapt. “Ik kijk er nooit naar en heb ook niet gezien waar het nu over gaat. Maar ik vind wel dat die mensen moeten kunnen zeggen wat ze willen. Laten we nu niet allemaal Calimero-gedrag gaan lopen uithalen.” Janssen vindt dat iedereen, ook Johan Derksen, mag zeggen wat hij denkt of vindt. “Of dat nou over donkere of blanke mensen gaat, iedereen komt weleens aan de beurt. Ik lig er in ieder geval niet wakker van als ze wat over mij zouden zeggen.”