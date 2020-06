Willem II onderzoekt ‘ingewikkelde kwestie’ na verzoek Bayern München

Bayern München heeft zich volgens het Brabants Dagblad met een verzoek bij Willem II gemeld. De Duitse grootmacht hoopt Kwasi Wriedt en Derrick Köhn langer aan zich te binden, zodat de talenten het seizoen met het beloftenteam kunnen afmaken. Willem II maakte reeds de komst van het tweetal bekend en vanaf 1 juli treden zij in dienst bij de Tilbugers. Echter, juist dan vindt de ontknoping van de derde Bundesliga plaats.

Bayern München II is met nog vier speelronden in het vooruitzicht koploper van de competitie. Hoewel de reserves van Bayern niet kunnen promoveren, wil de club er alles aan doen om kampioen te worden. Wriedt was dit seizoen al goed voor 23 doelpunten en is dan ook van grote waarde voor zijn ploeg. Aanstaande woensdag staat wedstrijd tegen 1860 München op het programma.

Op 1 juli staat er nog een speelronde op het programma, waarna op 4 juli de beslissingen vallen in de competitie. Bayern hoopt dan ook over de twee talenten te kunnen beschikken en heeft daarom een verzoek ingediend bij de Tilburgers. Volgens het regionale dagblad heeft Willem II het verzoek van Bayern in beraad. De club onderzoekt wat de eventuele consequenties zijn wanneer Wriedt en/of Köhn in de laatste speelronden geblesseerd raken. “Dat is verzekeringstechnisch een ingewikkelde kwestie”, zo klinkt het.

Willem II laat in het besluit ook meewegen hoe de spelers denken over de vraag om het seizoen af te maken. De club informeert hierover bij de zaakwaarnemers van Wriedt en Köhn. Het tweetal heeft een aflopend contract bij Bayern en maakt daarna transfervrij de overstap naar de Eredivisie-club.