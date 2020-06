Seizoen De Jong toch nog niet voorbij na hoopvolle woorden Setién

Frenkie de Jong kan dit seizoen nog gewoon in actie komen voor Barcelona. De middenvelder staat voorlopig aan de kant met een kuitblessure en in de Spaanse media werd er rekening mee gehouden dat hij deze jaargang niet meer in actie zou kunnen komen omdat zijn herstelperiode zeker een maand in beslag zou kunnen nemen. In aanloop naar de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Athletic Club (22.00 uur) neemt trainer Quique Setién de grootste zorgen weg.

De Jong vroeg bij de hervatting van LaLiga in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4) in de tweede helft om een wissel. In het duel met Leganés (2-0) bleef hij negentig minuten op de bank en tegen Sevilla (0-0) zat hij niet bij de wedstrijdselectie. Ook voor de wedstrijd tegen de club uit Bilbao ontbreekt de Oranje-international in de selectie van Setién. Toch verwacht de trainer dat de ex-Ajacied binnenkort weer in actie kan komen. “De blessure van De Jong valt mee. We moeten het herstel afwachten, maar de verwachting is dat hij dit seizoen zeker nog een aantal wedstrijden kan spelen”, aldus Setién maandag tijdens het persmoment.

Mundo Deportivo schreef zondag over een mogelijke absentie van meerdere weken, terwijl AS rekening houdt met ‘minstens twee weken’. Hoewel Setién De Jong op termijn weer terugverwacht, blijft het onduidelijk wanneer de middenvelder zijn rentree kan maken. Na het duel met Athletic Club wachten ontmoetingen met Celta de Vigo (27 juni), Atlético Madrid (1 juli) en Villarreal (5 juli), allemaal in LaLiga. Daarna staan nog competitiewedstrijden tegen Espanyol (8 juli), Real Valladolid (12 juli), Osasuna (15 juli) en Alavés (19 juli) op het programma. In augustus staat voor Barcelona nog de return in de Champions League tegen Napoli en mogelijk het restant van het miljardenbal op het programma.

Setién baalt van de blessure van De Jong. “Met hem verliezen we een complete en jonge speler, iemand met veel enthousiasme en kwaliteit”, vertelt de trainer. De talentvolle middenvelder Riqui Puig is door de coach opgenomen in de wedstrijdselectie. Mogelijk wordt hij de vervanger van De Jong. “Alles is mogelijk. Er staan meerdere jongens klaar. We gaan op zoek naar een oplossing waar het team zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.”

Zonder De Jong moet Barcelona de koppositie zien te heroveren. Na het puntenverlies tegen Sevilla wist titelconcurrent Real Madrid zondagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Real Sociedad en kwam het in puntenaantal op gelijke hoogte met Barcelona (65). Omdat in LaLiga onderling resultaat boven het doelsaldo gaat, is Real Madrid koploper.