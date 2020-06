Reda Kharchouch heeft felbegeerde transfer naar Eredivisie alsnog te pakken

Reda Kharchouch heeft alsnog zijn transfer naar de Eredivisie te pakken. Sparta Rotterdam maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 24-jarige spits komende zomer wordt overgenomen ven Telstar en zijn handtekening zet onder een tweejarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen.De Spangenaren waren in januari al concreet in de markt voor Kharchouch, maar wisten destijds niet tot een overeenkomst te komen met de Witte Leeuwen.

"‘Reda is een jongen die al snel onze aandacht trok. Zijn scorend vermogen viel op, maar het is ook een jongen met een goede mentaliteit. Hij kwam van de amateurs naar Telstar en paste zich vrijwel meteen aan dit niveau aan, wij geloven dat hij ook de stap naar de Eredivisie kan maken. In de winterstop hebben we al geprobeerd hem te contracteren, maar toen kwamen we niet tot een akkoord met Telstar, maar we zijn heel blij dat het nu wel gelukt is", laat technisch directeur Henk van Stee namens Sparta weten. Na Lennart Thy (PEC Zwolle), Michaël Heylen (FC Emmen), Marouane Afaker (VV Katwijk) en Danzell Gravenberch (FC Dordrecht) is Kharchouch de vijfde aanwinst van de Rotterdammers.

“Dit is een mooie stap voor Reda. Als iemand zich zo weet te ontwikkelen in zo’n korte periode, dan weet je dat er interesse komt. Ik ben voor Reda erg blij dat Sparta hem ook na de winter is blijven volgen en dat hij zijn voeten heeft laten spreken. Bij Sparta komt hij op een hoger niveau te voetballen. Het is nu aan Reda om de voetbalwereld te laten zien dat hij het ook op een hoger niveau aankan", voegt Andries Jonker, technisch directeur en trainer bij Telstar, toe. Beide clubs doen geen uitspraken over de hoogte van de transfersom.

Kharchouch heeft pas zijn eerste seizoen in het betaald voetbal achter de rug. De spits werd door Telstar een jaar geleden weggekaapt bij derdedivisionist OFC Oostzaan. Kharchouch speelde eerder in het shirt van Zeeburgia, SV Diemen, VVA/Spartaan, Ajax amateurs en Quick Boys. Hij wist in het profvoetbal razendsnel zijn plaats te vinden en was in het door de coronacrisis afgebroken seizoen goed voor 22 doelpunten en 4 assists in 30 officiële wedstrijden voor Telstar.

Sparta was in januari al concreet in de markt voor Kharchouch, maar kon destijds niet tot een overeenstemming komen met Telstar omdat er ‘ineens drie keer zoveel gevraagd werd’. “Ik was zwaar teleurgesteld. Het is geen geheim dat je bij Telstar geen topsalaris verdient. Dit was de kans om in de eredivisie te spelen en een grote stap te maken in mijn salaris. Ik heb goede gesprekken gehad met technisch directeur Henk van Stee en trainer Henk Fraser. Ze gaven aan dat ik veel speeltijd zou krijgen. Dit was een heel mooie kans, ik speelde vorig seizoen nog in de Derde Divisie. Telstar heeft een jongensdroom van mij afgepakt”, sprak Kharchouch destijds tegenover het Haarlems Dagblad.

Kharchouch ontbrak vervolgens in de wedstrijd tegen Almere City, maar zette daarna de knop om en tekende in de vijf wedstrijden daarna voor vier doelpunten. Sparta en Telstar zijn er nu klaarblijkelijk wel uitgekomen, aangezien Kharchouch in Velsen-Zuid nog een doorlopend contract had. “Ik wil sowieso de Eredivisie halen. Ik ga ervan uit dat ik dat kan halen, als ik mezelf zo blijf ontwikkelen. Wat dat betreft spiegel ik mezelf aan Jamie Vardy, die heeft de top gehaald en begon ook heel laag”, zei Kharchouch eerder dit seizoen in een interview met Voetbalzone.