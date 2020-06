ADO bedenkt oplossing voor lastige situatie en presenteert vierde aanwinst

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Samy Bourard, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en zet zijn handtekening onder een tweejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan ADO verbindt. Tegelijkertijd bewandelen Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans op huurbasis de omgekeerde weg richting FC Eindhoven.

Bourard was aanvankelijk in het bezit van een aflopend contract bij FC Eindhoven, dat hem in 2018 oppikte bij Sint-Truiden. Doordat de verbintenis niet formeel opgezegd werd, kon het aflopende contract automatisch onder dezelfde voorwaarden worden verlengd om zodoende nog een transfersom voor hem te kunnen vragen. FC Eindhoven meldt nu dat met het betrekken van Van Kleef en Botermans in de overeenkomst een ‘oplossing is gevonden voor de ontstane situatie nadat het aflopende contract niet werd opgezegd door Bourard’.

“Samy is een goede en mobiele aanvallende middenvelder. Hij is bovendien een productieve speler, getuige ook zijn dertien doelpunten voor FC Eindhoven in het afgelopen seizoen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij veel plezier aan Samy zullen beleven. Het proces nam wat tijd in beslag, maar we zijn tevreden over de oplossing die we hebben kunnen vinden met Eindhoven”, zo reageert Martin Jol namens het ‘Technisch Hart’ op de website van ADO. Bourard werd opgeleid door Anderlecht en speelde de afgelopen twee jaar 63 wedstrijden namens FC Eindhoven. Ook FC Twente zou in de markt zijn geweest voor de Belgische middenvelder.

“Dit is een mooie stap voor mij. Ik wilde graag van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie en ben blij dat ik bij ADO Den Haag kan tekenen. Het is een goede club in een mooie stad. Er was meer interesse, maar dit voelde voor mij als de beste optie. Dat komt onder meer dankzij de positieve gesprekken, waarin ik veel enthousiasme voelde. Daarnaast heeft ADO Den Haag mooie en fanatieke supporters. Daar voetbal ik graag voor. Ik zou mezelf omschrijven als een offensieve en productieve middenvelder, met diepgang en technische vaardigheden. Daarnaast geef ik altijd honderd procent”, aldus Bourard, die na Emilio Estevez, Kees de Boer en Peet Bijen de vierde zomerse aanwinst van ADO is.