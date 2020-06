Grote zorgen om David de Gea: ‘Dan zit er maar één ding op’

David de Gea kreeg afgelopen vrijdag stevige kritiek voor zijn optreden onder de lat bij Manchester United tegen Tottenham Hotspur (1-1). De Spaanse keeper ging in de eerste helft niet vrijuit bij de 1-0 van Steven Bergwijn en in de rust van het duel liet analist Roy Keane geen spaan van hem heel. De oud-speler van Manchester United noemde De Gea onder meer ‘de meest overschatte keeper die ik in heel, heel lange tijd heb gezien’. Gary Neville maakt zich zorgen om de sluitpost, omdat hij vindt dat De Gea al geruime tijd ondermaats presteert.

Keane, die tussen 1993 en 2005 het shirt van Manchester United droeg, zei dat De Gea met het schaamrood op de kaken van het veld moest stappen. “Ik zou De Gea niet in de bus laten na de wedstrijd. Laat hem maar een taxi terug naar Manchester nemen", zei de oud-international bij Sky Sports. "Ik ben echt doodziek van deze keeper. Als ik op het veld stond, zou ik hem in de pauze rake klappen uitdelen. Het is de meest overschatte keeper die ik in heel, heel lange tijd heb gezien. Deze redding zou routinewerk moeten zijn voor een keeper van internationaal niveau. Ik ben verbijsterd.” Het was niet de eerste keer dat Keane felle kritiek leverde op De Gea. In maart van dit jaar was het ook al raak toen de doelman blunderde tegen Everton. Hij treuzelde bij een uittrap en schoot de bal uiteindelijk tegen Dominic Calver-Lewin aan, die op die manier scoorde. “Als coach of als speler had ik hem vermoord. Je zou hem wel moéten vermoorden om deze actie”, zei Keane, die De Gea toen ook nog ‘arrogant’ noemde.

Neville is in zijn bewoordingen minder fel dan Keane, maar deelt zijn zorgen over de keeper. “Hij was de enige speler op wie United de afgelopen vier jaar kon terugvallen. Maar hij is niet meer dezelfde persoon”, zegt hij in de Gary Neville Podcast. “Dat is al een tijdlang aan de gang. Als je zes maanden minder presteert, dan kun je spreken van een vormdip. Als het een jaar duurt moet je je zorgen gaan maken. Maar als het twee jaar duurt, dan wordt het blijvend. Zo kunnen we zijn situatie het beste beschrijven, want hij maakt enorm veel fouten. Het zijn fouten die hij voorheen niet maakte, hij was altijd degene op wie je kon terugvallen.” Neville denkt dat het bij De Gea met zelfvertrouwen te maken heeft. “Zijn armen, benen en lichaam zijn hetzelfde. Het moet tussen zijn oren zitten.” Waar De Gea bij Manchester United onomstreden is, is hij dat bij de nationale ploeg niet meer. Neville denkt dat zijn mindere vorm bij Spanje van invloed is op zijn prestaties in Engeland. “Hij is zelfs uitgefloten door Spaanse fans toen hij het Spaanse shirt droeg. Op het WK van 2018 had hij het moeilijk en sindsdien is hij aan zichzelf gaan twijfelen.”

Met Dean Henderson, momenteel verhuurd aan Sheffield United, krijgt De Gea volgend seizoen een belangrijke concurrent bij Manchester United. Om zijn plek onder de lat niet te verliezen, zal De Gea hard moeten werken. “Hij moet weer helemaal terug naar de basis”, stelt Neville. “Als je het moeilijk hebt, dan zit er maar één ding op: keihard werken. Werk harder dan je ooit hebt gedaan in je leven. Dat betekent in de praktijk dat hij zich om half acht in de ochtend op de club moet melden en pas om zes uur ’s avonds kan vertrekken. Hij moet iets doen om zijn terugval te stoppen. Het kan gebeuren dat je een fout maakt bij de hervatting van de competitie. Maar de laatste jaren is dit hem te vaak overkomen.”

Voormalig Manchester United-doelman Mark Bosnich sluit zich volledig aan bij de analyse van Neville. “Hij speelt een seizoen dat bol staat van fouten, terwijl dat bij hem in het verleden nooit op deze consistente basis is gebeurd. Mensen praten nu over de kritiek van Roy Keane. Het gaat erom dat, of je het wel of niet eens bent met de manier waarop Roy dat heeft gezegd, het een fout was. Het belangrijkste is, en ik ben er zeker van dat een keeperstrainer dit ook ziet, dat hij iets niet goed doet wanneer hij positie inneemt voor een schot op doel. Dat zag je bij de goal van Tottenham.” Bosnich denkt dat De Gea het lastig gaat krijgen in de concurrentiestrijd met Henderson. “Gary heeft helemaal gelijk. Dit is meer dan een vormdip.”