‘Joe Hart kan carrière uit slop trekken met verrassende move naar Engelse top’

Arsenal zag doelman Bernd Leno afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1 nederlaag) uitvallen met een knieblessure. De exacte ernst van de kwetsuur moet nog blijken, maar men vreest bij the Gunners dat de Duitse sluitpost voorlopig uit de roulatie zal zijn. De Daily Express weet te melden dat Arsenal in de persoon van Joe Hart een verrassende noodoplossing in gedachten heeft.

Hart was jarenlang de onbetwiste eerste keuze bij Manchester City en het Engelse nationale team, maar de afgelopen tijd is zijn carrière behoorlijk in het slop geraakt. Na ruim driehonderd wedstrijden in de hoofdmacht van the Citizens verliet de 33-jarige doelman Engeland aanvankelijk voor een huurperiode bij Torino. Na een jaar in de Serie A keerde Hart terug in Engeland, om op huurbasis aan de slag te gaan bij West Ham United. Na 23 optredens namens the Hammers besloot Burnley in de zomer van 2018 3,9 miljoen euro neer te tellen voor Hart.

Het dienstverband van de 75-voudig Engels international bij the Clarets werd echter geen succes. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 21 optredens, al werd hij halverwege het seizoen gepasseerd ten faveure van Tom Heaton. Dit seizoen kiest Burnley-manager Sean Dyche steevast voor Nick Pope en speelde Hart nog geen officiële minuut. De huidige nummer elf van de Premier League is niet eens van plan om het op 30 juni verlopende contract van de ervaren doelman voor een korte periode te verlengen, om zo nog tot het einde van de competitie over hem te kunnen beschikken.

Dat Burnley Hart over ruim een week laat gaan, biedt mogelijkheden voor Arsenal. Met Emiliano Martínez en Matt Macey bevat de selectie van the Gunners nog twee doelmannen. Er zou naar verluidt niet al teveel vertrouwen bestaan in de reservesluitposten, waardoor Arsenal zich genoodzaakt zich om met Hart een noodoplossing binnen te halen. Er wordt gevreesd dat Leno een jaar uit de roulatie zou kunnen zijn. De Duitse doelman kwam na een luchtduel met Neal Maupay verkeerd terecht op zijn knie, schreeuwde het vervolgens uit van de pijn en moest met een brancard het veld verlaten.