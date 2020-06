Sneijder wél opgenomen in favoriet Ajax-elftal: ‘Dat is is niet normaal’

Gregory van der Wiel speelde tussen 2007 en 2012 in de hoofdmacht van Ajax. De nu 32-jarige vleugelverdediger won met de Amsterdammers drie landstitels, tweemaal de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Op verzoek van zijn oude werkgever stelt Van der Wiel op de officiële kanalen van Ajax een elftal samen met de beste medespelers met wie hij in Amsterdam samenspeelde.

Maarten Stekelenburg krijgt op de positie van doelman de voorkeur boven Kenneth Vermeer in de favoriete Ajax-elf van Van der Wiel. “Hij had ook echt een fantastische trap. Hij kon de bal vanuit elke hoek zo op je stropdas leggen. Het is echt niet vanzelfsprekend dat keepers dat kunnen, hoor. Kenneth was ook erg goed, echt een kat. Hij pakte alles, maar ik ga toch voor Maarten”, legt hij uit. Van der Wiel posteert zichzelf op de rechtsbackpositie, terwijl het centrale duo bestaat uit Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Op de linksbackpositie wordt Urby Emanuelson verkozen boven Nicolai Boilesen. “Urby heeft alleen misschien, net als ik, net niet alles uit zijn carrière weten te halen. Er zat ook meer voor hem in. Je maakt bepaalde keuzes en kiest voor een traject. Het kan soms anders lopen en uitpakken dan je van tevoren had gehoopt”, zegt Van der Wiel. De positie van rechtshalf wordt ingevuld door Gabri, die in 2006 ‘als grote man’ van Barcelona naar Ajax kwam. “Hij bleef altijd hard werken en was een stofzuiger, zowel verdedigend als aanvallend. Ik keek echt tegen hem op toen ik net bij de selectie kwam.”

Van der Wiel kiest op het middenveld verder voor ‘legende’ Edgar Davids. “Hij had zoveel energie en de juiste vorm van agressiviteit. Hij pakte je echt aan als je niet deed wat afgesproken was. Dan maakte hij geen onderscheid tussen wel of geen vrienden. Hij stond dan echt ten overstaan van de groep te schreeuwen. Als er dan toch gewonnen werd, was het naderhand gewoon weer lachen”, stelt de momenteel clubloze vleugelverdediger, die verder uitkwam voor Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC. Op tien ruimt Van der Wiel een plek in voor Wesley Sneijder, die vorige week in opspraak raakte door een conflict met de F-Side.

“We gaan door naar het volgende fenomeen: Wesley Sneijder. Ik moet nog steeds uitleggen waarom, toch? Wat Wesley allemaal gedaan en gepresteerd heeft, is niet normaal. Hij kon alles met de bal en liet dat ook zien. Ook tijdens trainingen was hij altijd scherp. Hij trainde altijd heel hard. Al deden we dat eigenlijk allemaal wel hoor. Maar Wesley was zo bizar goed, hij kon werkelijk alles. Trappen met links en rechts, vrije trappen nemen, scoren en assists geven. Enorm veelzijdig dus. Wesley ging ook niet voor niets naar Real Madrid”, verklaart Van der Wiel. De voorste linie van zijn favoriete Ajax-elf bestaat uit Luis Suárez, Klaas-Jan Huntelaar en Ryan Babel.

“Later in mijn carrière heb ik met PSG nog tegen hem moeten voetballen. Dan zeg je elkaar weer leuk gedag. Maar het was veel minder leuk voetballen tégen hem”, vertelt Van der Wiel over Suárez. Hij bestempelt Huntelaar als ‘iemand die leeft voor doelpunten’ en spreekt zijn bewondering uit voor Babel. “Ik heb echt respect voor hoe zijn carrière is gelopen, dat vind ik echt heel knap. Ryan was en is nog steeds echt een hele goede voetballer.”