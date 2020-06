VIDEO - Haaland kan in historisch gezelschap verkerende Lewandowski bijbenen

Bayern München kroonde zich vorige week woensdag tot landskampioen in Duitsland en won de ‘feestwedstrijd’ van afgelopen weekeinde met 3-1 van SC Freiburg. Robert Lewandowski was met twee doelpunten andermaal de grote man bij der Rekordmeister en tilde daarmee zijn seizoenstotaal naar 33, een aantal dat alleen Gerd Müller en Dieter Müller namens Bayern ooit wisten te halen in één Bundesliga-seizoen. Ook Erling Braut Haaland was weer op schot en schoot Borussia Dortmund met twee doelpunten langs RB Leipzig: 0-2. De Noorse spits heeft sinds zijn komst in januari al dertien Bundesliga-treffers verzorgd.

Highlights Bundesliga: Bayern München - Freiburg

Highlights Bundesliga: RB Leipzig - Borussia Dortmund

Highlights Bundesliga: Hertha BSC - Bayer Leverkusen